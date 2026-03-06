立院表決通過TPASS經費有著落 新北交通局喊「行政院記得要副署」

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，立法院今表決通過藍白共提列38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元。新北市交通局長鍾鳴時表示，立法院已通過是好事，「行政院記得要副署」。

攸關數百位通勤族的基北北桃TPASS 1200月票，原本中央總預算卡關，基北北桃4市首長今年1月還為此開會因應，台北市交通局長謝銘鴻並轉述4市共識強調會延續這項政策，並指若取消補助，通勤族每月恐增加900元通勤支出。

新北市交通局長鍾鳴時今表示，立法院既然已經通過先行動支，這是一件好事，中央挹注地方也避免民眾因不確定性陷恐慌，TPASS 1200月票到年底都不會斷炊，但行政院記得要副署。