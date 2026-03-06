快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨偽造連署案台中34黨工遭判刑 市黨部：全力配合協助

聯合報／ 記者陳敬丰黑中亮／台中報導
國民黨罷免連署書偽造案，台中市黨部34名黨工一審遭到判刑，市黨部表示會全力配合協助。圖／聯合報系資料照
國民黨罷免連署書偽造案，台中市黨部34名黨工一審遭到判刑，市黨部表示會全力配合協助。圖／聯合報系資料照

台中地方法院今天宣判，國民黨台中市黨部第一組長伍康龍、書記長陳劍鋒等34名黨工，以抄寫名冊的方式遞交罷免民進黨立委蔡其昌何欣純的連署書，違反個資法等罪。國民黨台中市黨部表示，尊重司法，也會和黨工討論是否上訴和罰金等問題，會全力配合協助。

市黨部主委蘇柏興表示，尊重司法判決，但他也認為是「小案大判」，另一方面，儘管34名黨工被判刑，仍有緩刑與易科罰金空間，黨部會與黨工討論是否上訴，這幾個月的訴訟讓大家都很累，有些人不一定有意願上訴，此外也要視檢方是否提起上訴。

蘇柏興指出，若遭判刑的黨工放棄上訴，選擇易科罰金，黨部會聯繫黨中央協助，看要以何種方式籌措罰金，不會讓黨工支付這筆罰金。無論如何，黨部會做黨工的後盾，黨工有任何需要都會全力配合協助，也會持續討論後續如何處理。

何欣純表示，尊重法院判決，台灣是自由民主國家，公民享有各項權利與自由，但還是要遵循各項法律應有的規範。蔡其昌正在日本督戰今晚世界棒球經典賽中華隊對陣日本隊，稍晚才會針對國民黨偽造罷免連署書案做出回應。

黨工 蔡其昌 何欣純

延伸閱讀

藍台中黨部罷綠委連署偽造案一審判決出爐 國民黨疑小案重判

藍營台中黨部偽造罷免連署 32人繳公庫高達323萬元換緩刑

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

醫師娘被抓包出軌兒高中老師 找徵信社反擊老公偷吃反害自己被判刑

相關新聞

切割青鳥？沈伯洋：只有部分是支持者

民進黨立委沈伯洋昨天在社群媒體發文提及，「青鳥」與民進黨價值不同，被外界認為有切割意味。沈伯洋今天表示，當時參與立法院外「青鳥運動」的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，結果顯示只有部分參與者是民進黨支持者，因此「青鳥運動」本質上是多元公民行動。

政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。民眾黨立法院黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，提議逕付二讀，在藍白人數優勢下通過。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問題，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。