國民黨偽造連署案台中34黨工遭判刑 市黨部：全力配合協助
台中地方法院今天宣判，國民黨台中市黨部第一組長伍康龍、書記長陳劍鋒等34名黨工，以抄寫名冊的方式遞交罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的連署書，違反個資法等罪。國民黨台中市黨部表示，尊重司法，也會和黨工討論是否上訴和罰金等問題，會全力配合協助。
市黨部主委蘇柏興表示，尊重司法判決，但他也認為是「小案大判」，另一方面，儘管34名黨工被判刑，仍有緩刑與易科罰金空間，黨部會與黨工討論是否上訴，這幾個月的訴訟讓大家都很累，有些人不一定有意願上訴，此外也要視檢方是否提起上訴。
蘇柏興指出，若遭判刑的黨工放棄上訴，選擇易科罰金，黨部會聯繫黨中央協助，看要以何種方式籌措罰金，不會讓黨工支付這筆罰金。無論如何，黨部會做黨工的後盾，黨工有任何需要都會全力配合協助，也會持續討論後續如何處理。
何欣純表示，尊重法院判決，台灣是自由民主國家，公民享有各項權利與自由，但還是要遵循各項法律應有的規範。蔡其昌正在日本督戰今晚世界棒球經典賽中華隊對陣日本隊，稍晚才會針對國民黨偽造罷免連署書案做出回應。
