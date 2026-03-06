快訊

TPASS 經費不中斷 立院通過718億元新興預算先動支

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中央政府總預算至今仍未送審，立法院會6日表決通過，38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元。包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元，經費都將放行。

有關此次公決案，國民黨團、民眾黨團提案說明，鑑於國際風雲詭譎，兩岸兵凶戰危，2026年度中央政府總預算案，行政院拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪、警消退休金替代率提高之預算，至今未提出其他可行之替代方式。

提案指出，我國預算程序有「不關門機制」設計，依《預算法》第54條定有明文，請院會作成決議：「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支」，以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，影響國計民生。

該案通過協商冷凍期1個月，今於院會進行表決，在野黨以人數優勢54：29表決通過。

即將優先動支的38項新興計畫預算之中，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、台灣品牌賽事精選計畫8億元等。

至於2026年總預算案，至今仍未付委，也無法送審。賴清德總統日前再度喊話，中央政府總預算非常重要，如果中央政府總預算早一日通過，預算早一日使用，不僅僅可以福國利民，對經濟的發展的推動也有很大的幫助

賴總統強調，台灣經濟發展，稅收增加，除了對人民提供更多的照顧，也編中央政府總預算來持續推動經濟發展，特別是照顧中小微企業，還有種種方案要推動以外，另外就是一定要強化國防、國家的力量。

經濟發展 中央政府 總預算 TPASS

