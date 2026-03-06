【重磅快評】護僑出一張嘴 舉標語送紅包更顯涼薄

中東爆發戰事，各國忙著撤僑之際，外交部長林佳龍信心喊話，表示會做海外台胞「最堅實的後盾」，但次長吳志中卻說「多數僑胞認為留在當地比較安全；被國人罵爆後，閣揆卓榮泰才作出裁示，提供免費專車安排國人前往領空開放鄰國，連日兩批國人返台，官員手持「平安歸國」標語接機，又是送紅包壓驚，這種慢半拍的表演，其實就免了吧！

美以聯軍上月28日對伊朗發起大規模空襲，伊朗不甘挨打反擊，杜拜等機場癱瘓，有受困在杜哈的國人指稱，曾聯繫外交部求援但未見作為，只好自救包車赴鄰國轉機回台；約莫同時，中國大陸的撤僑通知則把港澳台同胞列入公民，說台灣人可持台胞證登記撤離，因此有民眾批「在危險國度時，你才會感慨，拿台灣護照還不如台胞證」，綠委莊瑞雄回應，拿台胞證跟台灣護照在戰爭當中互比，沒有必要。

中國大陸的確吃了民進黨政府的豆腐，但機會卻是民進黨自己雙手奉上。在中東戰事爆發後，截至3月2日，陸方已有逾3000公民撤離，台灣則僅協助2名滯留以色列的台灣民眾抵達約旦，整個政府似乎仍在放假中。

即使二二八連假收假，外交部長也只是信心喊話，次長更說多數僑胞認為留在當地比較安全，無視大陸及泰國、日本、美國等國陸續宣布撤僑計劃，宣稱大部分的國家都沒有撤僑的計劃，因此目前暫無撤僑計劃，「請僑胞在最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開」。

官員這種應變根本是只出一張嘴，難怪被罵爆。民眾的腦海裡不禁湧現去年光復洪災發生之前，中央官員對洪災應變是「頂多水淹過就算了」、「建議垂直避難」，既視感無比強烈。

直到戰事發生第5天，行政院長卓榮泰才召集副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中等官員連開2場會議，除要求滾動檢討金融市場變化，也請外交部主動聯繫仍在中東地區的國人，瞭解是否有生活照顧需求，提供包括安排專車前往領空開放鄰國等協助。

最奇特的是，政府對中東戰事的處置應變被罵慢半拍，卓榮泰還能「感謝」外交部及交通部持續掌握目前滯留中東地區國人情形及護僑作為；卓揆更細心提醒外交部，要透過「旅外國人動態登錄網頁」系統，聯繫仍在中東地區的國人、提供必要協助，這才換來外交部翌日宣布駐杜拜辦事處已啟動免費專車，全額負擔國人自阿聯前往阿曼的陸路交通費用。

看來，這次民進黨政府最具體的護僑措施就是提供自阿聯前往阿曼的的免費專車。從杜拜及阿布達比出發前往阿曼首都馬斯開特的車程約8小時，一般叫價幾百到一千多迪拉姆（1阿聯迪拉姆等於8.63台幣），對滯留中東的國人來說，不能說是無感，但時間實在來得太慢了，何況今天杜拜機場部分航班已經恢復了。

最諷刺的是，政府護僑只出一張嘴，免費專車姍姍來遲，但四日、五日兩批國人搭阿聯酋航空返台時，官員竟能及時出現，除了手舉「平安歸國」標語接機，還送上紅包壓驚，更有人拿到平安酥，這種刻意營造的溫暖，卻因官員應變遲緩及作為消極而顯得涼薄。