政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
行政院長卓榮泰今赴立法院院會備答詢。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。民眾黨立法院黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，提議逕付二讀，在藍白人數優勢下通過。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

民眾黨團提案說明，有鑑於卓榮泰自就任以來，面對立法院三讀通過的立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例及提升軍警權益、立法院助理費法制化等法案，屢屢展現「不副署、不公布、不執行」怠惰態度。

民眾黨團提案指出，在賴清德總統與卓榮泰主導下，行政權恣意否決代表民意的立法權，將自身推向不受監督絕對權力，破壞權力分立與制衡民主原則，造就台灣民主史上巨大危機。依中華民國憲法，三讀通過法律若遇窒礙難行，行政院依法僅能提出覆議；覆議未獲通過即應依法執行，乃憲政運作基本秩序。但卓榮泰院竟一再跨越憲法紅線，逕行以「不副署」之名，行實質否決法律之實。當行政權可無視國會決議、拒絕依法行事，此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？

民眾黨團提案說明，卓榮泰任內覆議「八戰八敗」，卻不願正視民意反撲。覆議失敗後未回歸制度，反淪為不執行、不作為、不守法之「三無閣揆」，甘願作為架空立法權之打手，將台灣推向全面綠色威權。賴總統日前邀集五院院長茶敘倡議團結，實為虛情假意政治秀；其口說捍衛憲法卻視法律為無物，是為台灣民主最卑劣的背叛者。

民眾黨黨團表示，他們堅守憲政正軌，要求政府依法行政、依法執行，此舉不只為單一法律或族群，更為守住台灣民主得來不易制度底線，並建請院會作成決議，為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，正告賴總統與卓榮泰應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，回歸憲政運作基本秩序。

中華民國憲法 民眾黨 立法院 卓榮泰

相關新聞

切割青鳥？沈伯洋：只有部分是支持者

民進黨立委沈伯洋昨天在社群媒體發文提及，「青鳥」與民進黨價值不同，被外界認為有切割意味。沈伯洋今天表示，當時參與立法院外「青鳥運動」的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，結果顯示只有部分參與者是民進黨支持者，因此「青鳥運動」本質上是多元公民行動。

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問題，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

