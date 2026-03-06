政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。民眾黨立法院黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，提議逕付二讀，在藍白人數優勢下通過。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

民眾黨團提案說明，有鑑於卓榮泰自就任以來，面對立法院三讀通過的立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例及提升軍警權益、立法院助理費法制化等法案，屢屢展現「不副署、不公布、不執行」怠惰態度。

民眾黨團提案指出，在賴清德總統與卓榮泰主導下，行政權恣意否決代表民意的立法權，將自身推向不受監督絕對權力，破壞權力分立與制衡民主原則，造就台灣民主史上巨大危機。依中華民國憲法，三讀通過法律若遇窒礙難行，行政院依法僅能提出覆議；覆議未獲通過即應依法執行，乃憲政運作基本秩序。但卓榮泰院竟一再跨越憲法紅線，逕行以「不副署」之名，行實質否決法律之實。當行政權可無視國會決議、拒絕依法行事，此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？

民眾黨團提案說明，卓榮泰任內覆議「八戰八敗」，卻不願正視民意反撲。覆議失敗後未回歸制度，反淪為不執行、不作為、不守法之「三無閣揆」，甘願作為架空立法權之打手，將台灣推向全面綠色威權。賴總統日前邀集五院院長茶敘倡議團結，實為虛情假意政治秀；其口說捍衛憲法卻視法律為無物，是為台灣民主最卑劣的背叛者。

民眾黨黨團表示，他們堅守憲政正軌，要求政府依法行政、依法執行，此舉不只為單一法律或族群，更為守住台灣民主得來不易制度底線，並建請院會作成決議，為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，正告賴總統與卓榮泰應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，回歸憲政運作基本秩序。