柯文哲兒東大博士畢業 陳佩琪擬聲請解除境管赴日

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，大兒子從日本東京大學博士班畢業，24日將舉行畢業典禮，她將循正常程序向法院聲請解除限制出境，讓柯文哲有機會參加畢業典禮，就是身為父母的平凡願望。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑，定3月26日下午2時30分宣判。

陳佩琪今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。王淺秋說，柯文哲有個孩子很優秀，完成東大博士班學業，馬上要舉行畢業典禮，柯文哲一定很想去參加。

陳佩琪表示，3個小孩都滿優秀、內斂的，這段時間真的是辛苦小孩，面對媒體報導這麼大的壓力，老大在東京大學念了2年多，2025年10月左右論文通過後就畢業，但把畢業典禮延後到今年，就是要看父親柯文哲是否有機會能參加。

陳佩琪說，日本教授也寫信問她兒子，不是要參加3月24日的畢業典禮嗎，她說因柯文哲有些法律上的問題，要看能不能向法院聲請出國，不要讓兒子這麼期待但又有遺憾，「我就試試看聲請」，從2024年8月到現在，司法上一路挨著打，從沒有一件事對他們是公平對待。

陳佩琪表示，她並不是要特權，只是想要公平對待；柯文哲很驕傲兒子在東大畢業，兒子也特別將畢業典禮延後，所以她會試試看，就是父母的一個平凡願望，會循正常的程序聲請。