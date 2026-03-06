快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲兒東大博士畢業 陳佩琪擬聲請解除境管赴日

中央社／ 台北6日電
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，大兒子從日本東京大學博士班畢業，24日將舉行畢業典禮，她將循正常程序向法院聲請解除限制出境，讓柯文哲有機會參加畢業典禮，就是身為父母的平凡願望。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑，定3月26日下午2時30分宣判。

陳佩琪今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。王淺秋說，柯文哲有個孩子很優秀，完成東大博士班學業，馬上要舉行畢業典禮，柯文哲一定很想去參加。

陳佩琪表示，3個小孩都滿優秀、內斂的，這段時間真的是辛苦小孩，面對媒體報導這麼大的壓力，老大在東京大學念了2年多，2025年10月左右論文通過後就畢業，但把畢業典禮延後到今年，就是要看父親柯文哲是否有機會能參加。

陳佩琪說，日本教授也寫信問她兒子，不是要參加3月24日的畢業典禮嗎，她說因柯文哲有些法律上的問題，要看能不能向法院聲請出國，不要讓兒子這麼期待但又有遺憾，「我就試試看聲請」，從2024年8月到現在，司法上一路挨著打，從沒有一件事對他們是公平對待。

陳佩琪表示，她並不是要特權，只是想要公平對待；柯文哲很驕傲兒子在東大畢業，兒子也特別將畢業典禮延後，所以她會試試看，就是父母的一個平凡願望，會循正常的程序聲請。

沈慶京 應曉薇 日本 陳佩琪 柯文哲 畢業典禮

延伸閱讀

北檢逼咬柯文哲！沈慶京透露被凌虐及恐嚇 嘆：註定提前被槍決

起訴書800頁 柯文哲：綠大老指編故事

法界：柯文哲訴求認知檢方違法辦案

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

相關新聞

切割青鳥？沈伯洋：只有部分是支持者

民進黨立委沈伯洋昨天在社群媒體發文提及，「青鳥」與民進黨價值不同，被外界認為有切割意味。沈伯洋今天表示，當時參與立法院外「青鳥運動」的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，結果顯示只有部分參與者是民進黨支持者，因此「青鳥運動」本質上是多元公民行動。

政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。民眾黨立法院黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，提議逕付二讀，在藍白人數優勢下通過。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

最快4月啟動燃煤發電…卓揆：會採嚴謹、專業 大家能接受的方式

美國、以色列對伊朗發動空襲，短時間看不到緩解跡象，牽動國際能源市場，傳出我國最快4月將啟動燃煤備用發電，閣揆卓榮泰今表示，會做好最嚴謹準備，採取大家最能接受的方式。

柯文哲兒東大博士畢業 陳佩琪擬聲請解除境管赴日

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，大兒子從日本東京大學博士班畢業，24日將舉行畢業典禮，她將循正常程序向法院聲請解除限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。