中選會人事案最快13日投票 民眾黨團批政院提名延誤才是延宕主因

中選會人事案持續卡關，民眾黨6位遞補立委宣誓就職後，中選會依法應在15天內公告，卻因人數不足無法開會，外傳6位白委恐喪失立委資格。立院朝野今簽下協商結論，最快在13日院會中就可以進行人事同意權投票。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會，批評政院在提名階段的延誤，才是導致中選會人事案拖延的根本原因。

民眾黨立委劉書彬表示，去年8月3日，行政院就應依法提出中選會的人事名單，卻拖到10月底才發函請各黨團推薦人選，直到去年12月29日，行政院才正式提出中選會委員的提名名單。將近五個月的延宕，是造成中選會人事遲遲無法正式上任的主要原因。

劉書彬說，到了3月3日，民眾黨團正式發函立法院韓國瑜院長，希望召開政黨協商，盡快處理中選會人事同意權的行使。黨團也在今日院會提案建請立院儘速行使中選會人事同意權，讓整個程序能夠盡快完成。

劉書彬指出，真正拖延中選會人事案的是行政院在提名階段的延誤，但過去行政院卻不斷對外指稱是在野黨阻擋立法院行使人事同意權。行政院及民進黨團應該儘速配合，讓立法院完成中選會人事同意權的審查與表決，讓人事案可以盡快通過。

至於中選會人選遲遲未定，導致民眾黨團6位遞補委員15天公告期將過，恐喪失立委資格？黨團總召陳清龍表示，6位立委是依法取得中選會當選證書，也依法在大法官面前宣誓就職，資格無庸置疑。