中選會人事案最快13日投票 民眾黨團批政院提名延誤才是延宕主因

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
民眾黨立委劉書彬表示，行政院在提名階段的延誤，是中選會人選遲遲無法上任的主要原因。圖/民眾黨立法院黨團提供
中選會人事案持續卡關，民眾黨6位遞補立委宣誓就職後，中選會依法應在15天內公告，卻因人數不足無法開會，外傳6位白委恐喪失立委資格。立院朝野今簽下協商結論，最快在13日院會中就可以進行人事同意權投票。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會，批評政院在提名階段的延誤，才是導致中選會人事案拖延的根本原因。

民眾黨立委劉書彬表示，去年8月3日，行政院就應依法提出中選會的人事名單，卻拖到10月底才發函請各黨團推薦人選，直到去年12月29日，行政院才正式提出中選會委員的提名名單。將近五個月的延宕，是造成中選會人事遲遲無法正式上任的主要原因。

劉書彬說，到了3月3日，民眾黨團正式發函立法院韓國瑜院長，希望召開政黨協商，盡快處理中選會人事同意權的行使。黨團也在今日院會提案建請立院儘速行使中選會人事同意權，讓整個程序能夠盡快完成。

劉書彬指出，真正拖延中選會人事案的是行政院在提名階段的延誤，但過去行政院卻不斷對外指稱是在野黨阻擋立法院行使人事同意權。行政院及民進黨團應該儘速配合，讓立法院完成中選會人事同意權的審查與表決，讓人事案可以盡快通過。

至於中選會人選遲遲未定，導致民眾黨團6位遞補委員15天公告期將過，恐喪失立委資格？黨團總召陳清龍表示，6位立委是依法取得中選會當選證書，也依法在大法官面前宣誓就職，資格無庸置疑。

政院 韓國瑜 立法院 中選會

相關新聞

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問題，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

總預算38項新興計畫優先動支今表決 民眾黨籲政府勿再阻擋

今年度總預算案持續卡關，藍白共同推出包含TPASS在內的「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，立院朝野今簽協商結論同意表決。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會說明希望優先動支的項目，包括民生韌性、因應少子化以及強化數位韌性三大面向共38項，總金額718億元，呼籲民進黨政府不要再阻擋。

