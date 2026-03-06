TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

根據國民黨團、民眾黨團提案指出 ，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，行政院卻惡意違法拒不編列志願役軍人加薪及提高警消退休金替代率的預算，不但至今未提出其他可行替代方式，甚至以各種毀憲亂政手法企圖閹割多數民意，因此建請院會做成決議，將總預算具有急迫性及收關重大民生的新興資本支出及新增計畫，立院同意先行動支。

藍白共提列38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫8億元、高雄至屏東間東西向第2條快速公路3.52億元等。