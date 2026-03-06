總預算38項新興計畫優先動支今表決 民眾黨籲政府勿再阻擋

今年度總預算案持續卡關，藍白共同推出包含TPASS在內的「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，立院朝野今簽協商結論同意表決。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會說明希望優先動支的項目，包括民生韌性、因應少子化以及強化數位韌性三大面向共38項，總金額718億元，呼籲民進黨政府不要再阻擋。

民眾黨立委洪毓祥表示，藍白黨團共同推出先行預算，是為了挽救政院怠惰。行政院在115年預算編列中惡意違法，拒不編列要給予志願役軍人的加薪，以及警消退休的相關預算，卻將問題推給在野黨，稱是在野黨阻擋新興計劃。

洪毓祥指出，根據「預算法」第54條，延續型計畫與法定義務支出本就可以核實辦理。而針對新興計畫，例如民生福利、新興科技、數位建設等發展計畫，則可依照「預算法」第88條，經立法院同意後由行政院動支。

因此基於「民生優先、程序正當、合乎法理」三大原則，民眾黨提出幾方面新興計畫優先動支項目：一、確保民生韌性，例如TPASS、重大橋樑行車安全提升計劃；二、因應少子化危機，包括公保、勞保、生育補助、公共托育設施等補助經費；三、強化數位韌性，偏鄉通訊網路等數位韌性建設，都應列入優先動支。洪毓祥說明，黨團提出優先審查的共有38項，總金額718億元，約佔新興計畫七成，剩下三成多半是延續性計畫的追加支出或補助。

洪毓祥說，政府不應再對外宣稱總預算未通過就無法推動政務，實際上仍有2兆多可以執行。另外也要讓國人了解，總預算不會因為立院審議而停擺，既有的法定預算與延續行計畫本就可以執行，民進黨政府不應再阻擋。