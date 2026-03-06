快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算38項新興計畫優先動支今表決 民眾黨籲政府勿再阻擋

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
民眾黨立委洪毓祥表示，既有的法定預算與延續行計畫本就可以執行，政府不要再宣稱總預算未通過就無法推動政務。圖/民眾黨立法院黨團提供
民眾黨立委洪毓祥表示，既有的法定預算與延續行計畫本就可以執行，政府不要再宣稱總預算未通過就無法推動政務。圖/民眾黨立法院黨團提供

今年度總預算案持續卡關，藍白共同推出包含TPASS在內的「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，立院朝野今簽協商結論同意表決。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會說明希望優先動支的項目，包括民生韌性、因應少子化以及強化數位韌性三大面向共38項，總金額718億元，呼籲民進黨政府不要再阻擋。

民眾黨立委洪毓祥表示，藍白黨團共同推出先行預算，是為了挽救政院怠惰。行政院在115年預算編列中惡意違法，拒不編列要給予志願役軍人的加薪，以及警消退休的相關預算，卻將問題推給在野黨，稱是在野黨阻擋新興計劃。

洪毓祥指出，根據「預算法」第54條，延續型計畫與法定義務支出本就可以核實辦理。而針對新興計畫，例如民生福利、新興科技、數位建設等發展計畫，則可依照「預算法」第88條，經立法院同意後由行政院動支。

因此基於「民生優先、程序正當、合乎法理」三大原則，民眾黨提出幾方面新興計畫優先動支項目：一、確保民生韌性，例如TPASS、重大橋樑行車安全提升計劃；二、因應少子化危機，包括公保、勞保、生育補助、公共托育設施等補助經費；三、強化數位韌性，偏鄉通訊網路等數位韌性建設，都應列入優先動支。洪毓祥說明，黨團提出優先審查的共有38項，總金額718億元，約佔新興計畫七成，剩下三成多半是延續性計畫的追加支出或補助。

洪毓祥說，政府不應再對外宣稱總預算未通過就無法推動政務，實際上仍有2兆多可以執行。另外也要讓國人了解，總預算不會因為立院審議而停擺，既有的法定預算與延續行計畫本就可以執行，民進黨政府不應再阻擋。

民眾黨 民進黨政府 總預算

延伸閱讀

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

國民黨軍購特別條例拍板 民眾黨團：各版本付委從嚴實質審查

政院催審總預算 盼6日付委國會辯論

在野整合！藍白合首發 3月13日推共同政見

相關新聞

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問題，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

中選會人事案最快13日投票 民眾黨團批政院提名延誤才是延宕主因

中選會人事案持續卡關，民眾黨6位遞補立委宣誓就職後，中選會依法應在15天內公告，卻因人數不足無法開會，外傳6位白委恐喪失立委資格。立院朝野今簽下協商結論，最快在13日院會中就可以進行人事同意權投票。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會，批評政院在提名階段的延誤，才是導致中選會人事案拖延的根本原因。

總預算38項新興計畫優先動支今表決 民眾黨籲政府勿再阻擋

今年度總預算案持續卡關，藍白共同推出包含TPASS在內的「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，立院朝野今簽協商結論同意表決。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會說明希望優先動支的項目，包括民生韌性、因應少子化以及強化數位韌性三大面向共38項，總金額718億元，呼籲民進黨政府不要再阻擋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。