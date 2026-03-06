快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市長盧秀燕受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕受訪。記者趙容萱／攝影

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

盧秀燕今天上午9時出席太平生命紀念館啟用典禮。她在典禮後受訪，對於媒體問及昨晚與桃園市長張善政執政團隊大規模交流、國民黨版軍購條例草案看法，盧秀燕說，媒體問到軍購問題、訪美行程，也問到頻繁拜會張善政等國民黨政治人物，但現在最重要、她最關心的議題是擔心國內能源，包括天然氣、石油等可能斷供問題。

盧秀燕指出，經濟部已證實，台灣天然氣只能用到這個月（今年3月），若國內天然氣不能夠適當補充，可能面臨斷供風險，用天然氣發電的設施改用燃煤等方式發電，但她更擔心的是，家戶民生能源如煮飯、燒水大多都用天然氣，一旦天然氣斷供，家戶要怎麼辦？

盧秀燕呼籲中央，當務之急是中央要跟全國用天然氣的家戶說清楚，讓家戶有心裡準備，由於家戶使用天然氣攸關民生，包括煮飯、燒開水、洗澡等，以及小吃店、餐廳等餐飲業是否能優先保障，否則只剩3周左右，台灣天然氣一旦斷供，這是很嚴重問題，這比什麼都急。

經濟部 天然氣 張善政 盧秀燕

延伸閱讀

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

訪美前與韓國瑜會藍委 盧秀燕：關注民生、別陷軍購戰場

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

影／台中市長盧秀燕將訪美 鄭麗文：非常佩服相信會有滿滿收穫

相關新聞

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問題，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

中選會人事案最快13日投票 民眾黨團批政院提名延誤才是延宕主因

中選會人事案持續卡關，民眾黨6位遞補立委宣誓就職後，中選會依法應在15天內公告，卻因人數不足無法開會，外傳6位白委恐喪失立委資格。立院朝野今簽下協商結論，最快在13日院會中就可以進行人事同意權投票。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會，批評政院在提名階段的延誤，才是導致中選會人事案拖延的根本原因。

總預算38項新興計畫優先動支今表決 民眾黨籲政府勿再阻擋

今年度總預算案持續卡關，藍白共同推出包含TPASS在內的「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，立院朝野今簽協商結論同意表決。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會說明希望優先動支的項目，包括民生韌性、因應少子化以及強化數位韌性三大面向共38項，總金額718億元，呼籲民進黨政府不要再阻擋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。