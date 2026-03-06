影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

盧秀燕今天上午9時出席太平生命紀念館啟用典禮。她在典禮後受訪，對於媒體問及昨晚與桃園市長張善政執政團隊大規模交流、國民黨版軍購條例草案看法，盧秀燕說，媒體問到軍購問題、訪美行程，也問到頻繁拜會張善政等國民黨政治人物，但現在最重要、她最關心的議題是擔心國內能源，包括天然氣、石油等可能斷供問題。

盧秀燕指出，經濟部已證實，台灣天然氣只能用到這個月（今年3月），若國內天然氣不能夠適當補充，可能面臨斷供風險，用天然氣發電的設施改用燃煤等方式發電，但她更擔心的是，家戶民生能源如煮飯、燒水大多都用天然氣，一旦天然氣斷供，家戶要怎麼辦？

盧秀燕呼籲中央，當務之急是中央要跟全國用天然氣的家戶說清楚，讓家戶有心裡準備，由於家戶使用天然氣攸關民生，包括煮飯、燒開水、洗澡等，以及小吃店、餐廳等餐飲業是否能優先保障，否則只剩3周左右，台灣天然氣一旦斷供，這是很嚴重問題，這比什麼都急。