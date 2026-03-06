【即時短評】罷免政治的後遺症：基層背鍋與消失的政治責任

2025年的「大罷免」政治攻防早已落幕，民進黨提出的32件罷免案全數失敗。然而勝負之外，政黨動員留下後遺症卻未消散。台中地方法院對國民黨台中市黨部偽造罷免提議名冊案宣判，34名黨工與幹部全數被起訴、認罪並判刑，多數獲緩刑，高層政治決策、基層承擔法律責任，這場政治動員的陰影仍未消散。

2025年初，為反制綠營罷免藍委的政治行動，國民黨中央要求地方黨部針對民進黨立委發動罷免反制，台中對象為蔡其昌與何欣純。為迅速跨過提議門檻，內部竟以「抄寫黨員名冊」方式製造連署。檢方認定共有4258份偽造名冊送交中央選舉委員會，涉及違反個資法與偽造文書。

這不是單一犯罪，而是事件背後的組織運作，當連署造假成為集體行動，問題就不只是個人違法，而是政黨動員機制不應該再循陋習，道德責任放一邊，違法才是最大風險。

這反映出台灣政黨長期存在的「指令式動員文化」，基層黨工在「使命必達」的政治任務下，往往夾在組織壓力與法律風險之間。庭訊中，多名被告坦言是在「中央黨部要求」與政治壓力下執行任務。這句話雖難在法律免責，卻點出了政黨的現實：決策在上層，風險卻落在基層。

罷免制度原本是選民制衡民意代表的重要工具，在高度對抗的政治氛圍下，卻逐漸被政黨化。民進黨在「為罷而罷」的操作下最終完敗，國民黨原本可在反制罷免的政治氣氛中占據正當性，卻因「幽靈連署」自毀立場，結果讓罷免制度淪為政黨競逐的工具。

表面上，國民黨在這場「大罷免」戰役中守住所有席次，代價卻是多名資深黨工吃上官司。政壇耳語指出，不少基層黨工對於「高層政治決策、基層承擔法律責任」頗有怨言。且被羈押期間，僅少數政治人物如顏清標與楊瓊瓔長期私下關心，也讓黨內人情冷暖更加浮現。

案件在司法上已有判決，但政治責任仍未真正被討論。若罷免行動是政黨層級的戰略決策，如何避免基層在政治競爭中被推向法律風險，理應是政黨領導層必須回答的問題，且基層欠一個公開的道歉！

政治攻防可以有輸贏，但當政黨動員跨越法律邊界，被消耗的不只是制度信任，更是政黨自身的政治格調。