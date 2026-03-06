快訊

【即時短評】罷免政治的後遺症：基層背鍋與消失的政治責任

聯合報／ 本報記者陳秋雲
第二波大罷免，台中成關鍵，國民黨全力推動反惡罷。本報資料照片

2025年的「大罷免政治攻防早已落幕，民進黨提出的32件罷免案全數失敗。然而勝負之外，政黨動員留下後遺症卻未消散。台中地方法院對國民黨台中市黨部偽造罷免提議名冊案宣判，34名黨工與幹部全數被起訴、認罪並判刑，多數獲緩刑，高層政治決策、基層承擔法律責任，這場政治動員的陰影仍未消散。

2025年初，為反制綠營罷免藍委的政治行動，國民黨中央要求地方黨部針對民進黨立委發動罷免反制，台中對象為蔡其昌與何欣純。為迅速跨過提議門檻，內部竟以「抄寫黨員名冊」方式製造連署。檢方認定共有4258份偽造名冊送交中央選舉委員會，涉及違反個資法與偽造文書。

這不是單一犯罪，而是事件背後的組織運作，當連署造假成為集體行動，問題就不只是個人違法，而是政黨動員機制不應該再循陋習，道德責任放一邊，違法才是最大風險。

這反映出台灣政黨長期存在的「指令式動員文化」，基層黨工在「使命必達」的政治任務下，往往夾在組織壓力與法律風險之間。庭訊中，多名被告坦言是在「中央黨部要求」與政治壓力下執行任務。這句話雖難在法律免責，卻點出了政黨的現實：決策在上層，風險卻落在基層。

罷免制度原本是選民制衡民意代表的重要工具，在高度對抗的政治氛圍下，卻逐漸被政黨化。民進黨在「為罷而罷」的操作下最終完敗，國民黨原本可在反制罷免的政治氣氛中占據正當性，卻因「幽靈連署」自毀立場，結果讓罷免制度淪為政黨競逐的工具。

表面上，國民黨在這場「大罷免」戰役中守住所有席次，代價卻是多名資深黨工吃上官司。政壇耳語指出，不少基層黨工對於「高層政治決策、基層承擔法律責任」頗有怨言。且被羈押期間，僅少數政治人物如顏清標楊瓊瓔長期私下關心，也讓黨內人情冷暖更加浮現。

案件在司法上已有判決，但政治責任仍未真正被討論。若罷免行動是政黨層級的戰略決策，如何避免基層在政治競爭中被推向法律風險，理應是政黨領導層必須回答的問題，且基層欠一個公開的道歉！

政治攻防可以有輸贏，但當政黨動員跨越法律邊界，被消耗的不只是制度信任，更是政黨自身的政治格調。

楊瓊瓔 政治 顏清標 罷免 國民黨

民進黨團：樂見藍對軍購條例釋善意 但仍擔憂潛藏多項矛盾與風險

國民黨批卓榮泰：把副署權當擋箭牌 不會執政卻很會亂政

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問題，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

中選會人事案最快13日投票 民眾黨團批政院提名延誤才是延宕主因

中選會人事案持續卡關，民眾黨6位遞補立委宣誓就職後，中選會依法應在15天內公告，卻因人數不足無法開會，外傳6位白委恐喪失立委資格。立院朝野今簽下協商結論，最快在13日院會中就可以進行人事同意權投票。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會，批評政院在提名階段的延誤，才是導致中選會人事案拖延的根本原因。

總預算38項新興計畫優先動支今表決 民眾黨籲政府勿再阻擋

今年度總預算案持續卡關，藍白共同推出包含TPASS在內的「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，立院朝野今簽協商結論同意表決。民眾黨立法院黨團今日舉行記者會說明希望優先動支的項目，包括民生韌性、因應少子化以及強化數位韌性三大面向共38項，總金額718億元，呼籲民進黨政府不要再阻擋。

