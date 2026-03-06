快訊

藍軍購條例提3800億＋N 綠黨團：國防戰力提升不能只給一半

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團軍購特別條例版本出爐，預計在今天排入立法院會報告事項付委審查。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，行政院版本匡列1.25兆元預算，連國民黨內部也有意見主張要匡列到8000億元，結果藍版最後只給了一半、剩3800億元，在野黨很可惜，太多政治攻防，國家戰力提升不該耗費，這只會拖延國防戰力。

藍版軍購條例匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

莊瑞雄指出，莊瑞雄指出，國民黨過去對國防預算的態度相對強硬，如今表態支持3500億元軍購，某種程度上屬於立場的轉變與善意的展現，民進黨團對於朝野在國防議題上能逐步凝聚共識抱持正面態度；然而，國民黨在表態支持的同時，卻又附加多項新的政治條件與程序限制，不僅使整體方案顯得前後矛盾，更易引發外界質疑其是否在表面支持下暗設新的政治門檻。

莊瑞雄說，軍購特別條例的初衷在於透過長期且穩定的資金規畫，向國際盟友展現台灣強化防衛能力的堅定決心，但國民黨的版本卻實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。更令人不解的是，國民黨雖高呼國防採購需「透明、可監督、可負責」，但方案中的「＋N」卻完全未交代後續的金額、具體時程與採購內容，這種模糊不清的後續安排，不僅阻礙國會進行完整的成本效益評估，更與其透明化的訴求背道而馳。

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨軍購條例版本和民眾黨的版本一樣糟糕，砍了政院匡列的1.25兆元預算中的七成，更把商購拿掉，國民黨根本分不清楚為什麼是軍購、商購，這並不是給廠商利益，是美國賣敏感的武器屬軍售，其他都是商購，藍營版本形同鎖死國防戰力提升。

政院 沈伯洋 國安 莊瑞雄 特別條例 軍購 國防預算

相關新聞

藍版軍購條例先給3800億 卓揆：政院版才經過專業評估

國民黨終於拍板黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N版，但已知的金額和行政院編列的1.25兆元經費有極大落差。行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，面對媒體詢問時強調，「行政院版的才是經過專業的評估跟審慎算出來的。」

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問替，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

訪美前與韓國瑜會藍委 盧秀燕：關注民生、別陷軍購戰場

台中市長盧秀燕預計十一日出訪美國，立法院長韓國瑜昨日中午宴請台中市長盧秀燕、部分青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然國民黨團已拍板黨版軍購條例草案，就別陷入軍購戰場，應有更多民生議題該被關注，席間討論關稅、能源及產業議題等，以及如何讓美國聽到在野黨的聲音。

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

國民黨兩大地方諸侯盧秀燕、張善政今晚率執政團隊大規模交流，桃園市議長邱奕勝致詞表示，希望未來能由盧秀燕、張善政二人，共同領導大家前進。此番談話被政壇視為，對盧秀燕未來政治發展再度表態，也被解讀為2028「盧張合作」留下想像空間。

影／國民黨版軍購出爐…顧立雄：寫這版本的人對國防不了解 難以執行

立法院院會上午審議軍購特別條例預算，國民黨立法院黨團昨天開完黨團大會後宣布，黨版國防特別條例草案拍板為「3500億＋N」，對此，國防部長顧立雄接受媒體記者聯訪時表示：國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，對於特別條例總上限金額、特別預算編列方式，同一項目的預算不得跨期編列等，不符合軍購持續性，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。

