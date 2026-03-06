藍軍購條例提3800億＋N 綠黨團：國防戰力提升不能只給一半

國民黨立院黨團軍購特別條例版本出爐，預計在今天排入立法院會報告事項付委審查。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，行政院版本匡列1.25兆元預算，連國民黨內部也有意見主張要匡列到8000億元，結果藍版最後只給了一半、剩3800億元，在野黨很可惜，太多政治攻防，國家戰力提升不該耗費，這只會拖延國防戰力。

藍版軍購條例匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

莊瑞雄指出，莊瑞雄指出，國民黨過去對國防預算的態度相對強硬，如今表態支持3500億元軍購，某種程度上屬於立場的轉變與善意的展現，民進黨團對於朝野在國防議題上能逐步凝聚共識抱持正面態度；然而，國民黨在表態支持的同時，卻又附加多項新的政治條件與程序限制，不僅使整體方案顯得前後矛盾，更易引發外界質疑其是否在表面支持下暗設新的政治門檻。

莊瑞雄說，軍購特別條例的初衷在於透過長期且穩定的資金規畫，向國際盟友展現台灣強化防衛能力的堅定決心，但國民黨的版本卻實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。更令人不解的是，國民黨雖高呼國防採購需「透明、可監督、可負責」，但方案中的「＋N」卻完全未交代後續的金額、具體時程與採購內容，這種模糊不清的後續安排，不僅阻礙國會進行完整的成本效益評估，更與其透明化的訴求背道而馳。

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨軍購條例版本和民眾黨的版本一樣糟糕，砍了政院匡列的1.25兆元預算中的七成，更把商購拿掉，國民黨根本分不清楚為什麼是軍購、商購，這並不是給廠商利益，是美國賣敏感的武器屬軍售，其他都是商購，藍營版本形同鎖死國防戰力提升。