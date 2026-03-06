快訊

林佳龍訪吐瓦魯見證多項合作成果 攜手推動氣候、民主與永續發展合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍訪問友邦吐瓦魯。圖擷自臉書/林佳龍
外交部長林佳龍訪問友邦吐瓦魯。圖擷自臉書/林佳龍

外交部長林佳龍近日以總統特使身分率團訪問我國太平洋友邦吐瓦魯，期間分別與代理總督皮塔（Afelee Pita）及總理戴斐立（Feleti Teo）會面交流，並共同見證多項台吐合作成果，包括海岸調適計畫工程完工、新國會大樓地質鑽探工程啟動，以及智慧醫療與智慧農業等合作計畫。林佳龍表示，未來台吐雙方將在《Kaitasi台吐團結共榮條約》精神下，攜手守護太平洋、促進兩國人民福祉。

林佳龍指出，此行行程緊湊且成果豐碩，特別感謝戴斐立總理在行程期間幾乎全程陪同，展現吐瓦魯政府對台吐邦誼的重視，令訪團成員深感榮幸與感謝。訪問期間，他與吐國政府及人民共同見證「台吐海岸調適計畫（TTCAP）—填海造陸工程」完工。該計畫透過海岸整治及填海造陸工程，協助吐瓦魯因應氣候變遷挑戰，不僅提升沿海社區安全，也為吐瓦魯建立更強的韌性。

此外，林佳龍亦與吐瓦魯國會議長伊塔雷里（Sir Iakoba Italeli）共同出席吐瓦魯新國會大樓地質鑽探工程啟動儀式。未來新國會大樓將由台灣海外工程公司（OECC）設計規劃，協助吐瓦魯打造嶄新的民主地標。

林佳龍表示，台吐建交47年來，雙方在氣候韌性、資通訊、醫療公衛、農漁業、潔淨能源及人才培育等領域持續深化合作。此次訪問期間，林佳龍也前往瑪格麗特公主醫院訪視台吐智慧醫療合作成果。林佳龍聽取醫療協調人周語亭簡報，了解遠距醫療為吐瓦魯帶來的效益，並與當地兒科醫師Bella交流。Bella分享，他曾在台灣接受醫療訓練，返國後及時診斷一名8個月大女嬰的先天性心臟缺陷並安排後續治療，讓林佳龍更深刻感受到台吐醫療合作帶來的實質改變。

在農業合作方面，林佳龍也在國合會技術團團長郭勤建帶領下參訪「快樂友誼」農場。林佳龍指出，吐瓦魯氣候炎熱、種植作物的土壤條件不佳，讓當地民眾長期缺乏新鮮蔬菜而影響健康，因此國合會技術團積極在吐國推廣有機蔬菜種植。林佳龍也提到，技術團同仁巡迴服務吐瓦魯九個離島，工作相當辛勞，令人深感敬佩。

林佳龍並與吐瓦魯天然資源發展部長提阿法（Saaga Talu Teafa）共同為全新智慧型溫室揭幕。該溫室由歐盟資金支持、台灣協助建置，將智慧農業輸出南太，共同提升當地人民的健康福祉。

林佳龍表示，去年台吐雙方簽署的《Kaitasi台吐團結共榮條約》，為兩國關係開啟新的里程碑。林佳龍說，「Kaitasi」在吐瓦魯語中意指至親家人，台灣與吐瓦魯的邦誼就如同家人一般，且建立在共同價值與長期合作基礎上的夥伴關係。​

林佳龍最後指出，台灣與吐瓦魯雖相隔萬里，但「站在同一片藍色海洋前線」。未來台灣將持續與吐瓦魯攜手合作，在自由、民主、人權與法治等共同價值基礎上，一起守護太平洋，並為兩國人民創造更好的未來。

林佳龍 吐瓦魯

