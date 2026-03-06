批藍版軍購條例年限形同封殺！顧立雄：加N不存在 就只給3800億

國民黨立院黨團昨日提出黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N的主張。國防部長顧立雄今受訪說，國民黨版本沒有「3800億+N」概念，條例要再加預算要另訂特別條例，換句話說條例上限就是3800億，並指草案規定執行年限只到2028年12月31日，無法達成，等同實質上封殺5項軍購案。

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院提出施政方針，並針對施政報告繼續備詢。顧立雄今在立法院被問如何看國民黨版軍購特別條例草案，他回應國民黨版本沒有「3800億+N」概念，+N在目前草案中不存在，條例要再加預算要另訂特別條例，換句話說條例上限就是3800億。

顧立雄說，他不確定編寫這個條例的人，是否聽過國防部先前的專案報告。他舉例，國民黨版草案提到的AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈的檢修，這些項目早已經編入公務預算，並不在特別預算中。國民黨將智慧國防8項放入特別預算，顯示編寫條例的人對於我方軍購程序與現行預算編列不了解，才會有這樣的寫法。

顧立雄表示，最關鍵的一點是，國民黨版軍購草案規定的執行年限，要求只到2028年12月31日全部執行完畢，包含精準火砲、遠程精準的海馬斯、拖式飛彈、標槍飛彈及反裝甲無人機等5項軍購案，按照條例都要在2028年底前全數交易完畢，等於實質上「封殺」因為根本不可能在期限內執行完畢。

顧立雄說，行政院提出的1.25兆版本，是經過兩年的內部評估與研究，根據當前的敵情威脅，認為符合整體的作戰需求才提出的，也經過美國政府與國會的一再肯定，也根據國內的產製量能，透過軍購、商購與「委製」這三個項目來獲得防衛作戰能力，他說缺了任何一塊，都會對整體的防衛作戰能力產生重大缺口與影響，折損防衛戰力。

顧立雄盼行政院版本付委後，能一起理性地面對這件事，希望不分朝野共同支持國防預算，進行合理審查。

媒體追問，自動化C5ISR被拿掉，是否會讓「台灣之盾」沒了大腦？顧立雄說，台灣之盾的邏輯是從sensor（雷達等高效能感知裝備）到shooter（防空系統），有不同的高、中、低層防禦，最重要的是中間還要透過AI化系統整合，所以才會一再強調，國防建軍不容許有任何缺口，希望朝野能夠一致支持整體戰力規畫。