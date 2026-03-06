快訊

批藍版軍購條例年限形同封殺！顧立雄：加N不存在 就只給3800億

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
國防部長顧立雄今在立法院受訪被問如何看國民黨版軍購特別條例草案。記者劉懿萱／攝影
國防部長顧立雄今在立法院受訪被問如何看國民黨版軍購特別條例草案。記者劉懿萱／攝影

國民黨立院黨團昨日提出黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N的主張。國防部長顧立雄今受訪說，國民黨版本沒有「3800億+N」概念，條例要再加預算要另訂特別條例，換句話說條例上限就是3800億，並指草案規定執行年限只到2028年12月31日，無法達成，等同實質上封殺5項軍購案。

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院提出施政方針，並針對施政報告繼續備詢。顧立雄今在立法院被問如何看國民黨版軍購特別條例草案，他回應國民黨版本沒有「3800億+N」概念，+N在目前草案中不存在，條例要再加預算要另訂特別條例，換句話說條例上限就是3800億。

顧立雄說，他不確定編寫這個條例的人，是否聽過國防部先前的專案報告。他舉例，國民黨版草案提到的AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈的檢修，這些項目早已經編入公務預算，並不在特別預算中。國民黨將智慧國防8項放入特別預算，顯示編寫條例的人對於我方軍購程序與現行預算編列不了解，才會有這樣的寫法。

顧立雄表示，最關鍵的一點是，國民黨版軍購草案規定的執行年限，要求只到2028年12月31日全部執行完畢，包含精準火砲、遠程精準的海馬斯、拖式飛彈、標槍飛彈及反裝甲無人機等5項軍購案，按照條例都要在2028年底前全數交易完畢，等於實質上「封殺」因為根本不可能在期限內執行完畢。

顧立雄說，行政院提出的1.25兆版本，是經過兩年的內部評估與研究，根據當前的敵情威脅，認為符合整體的作戰需求才提出的，也經過美國政府與國會的一再肯定，也根據國內的產製量能，透過軍購、商購與「委製」這三個項目來獲得防衛作戰能力，他說缺了任何一塊，都會對整體的防衛作戰能力產生重大缺口與影響，折損防衛戰力。

顧立雄盼行政院版本付委後，能一起理性地面對這件事，希望不分朝野共同支持國防預算，進行合理審查。

媒體追問，自動化C5ISR被拿掉，是否會讓「台灣之盾」沒了大腦？顧立雄說，台灣之盾的邏輯是從sensor（雷達等高效能感知裝備）到shooter（防空系統），有不同的高、中、低層防禦，最重要的是中間還要透過AI化系統整合，所以才會一再強調，國防建軍不容許有任何缺口，希望朝野能夠一致支持整體戰力規畫。

藍版軍購條例先給3800億 卓揆：政院版才經過專業評估

藍版軍購條例期程只到2028 林沛祥：賴總統任內才符特別預算急迫性

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

藍版軍購條例先給3800億 卓揆：政院版才經過專業評估

國民黨終於拍板黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N版，但已知的金額和行政院編列的1.25兆元經費有極大落差。行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，面對媒體詢問時強調，「行政院版的才是經過專業的評估跟審慎算出來的。」

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問替，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

訪美前與韓國瑜會藍委 盧秀燕：關注民生、別陷軍購戰場

台中市長盧秀燕預計十一日出訪美國，立法院長韓國瑜昨日中午宴請台中市長盧秀燕、部分青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然國民黨團已拍板黨版軍購條例草案，就別陷入軍購戰場，應有更多民生議題該被關注，席間討論關稅、能源及產業議題等，以及如何讓美國聽到在野黨的聲音。

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

國民黨兩大地方諸侯盧秀燕、張善政今晚率執政團隊大規模交流，桃園市議長邱奕勝致詞表示，希望未來能由盧秀燕、張善政二人，共同領導大家前進。此番談話被政壇視為，對盧秀燕未來政治發展再度表態，也被解讀為2028「盧張合作」留下想像空間。

影／國民黨版軍購出爐…顧立雄：寫這版本的人對國防不了解 難以執行

立法院院會上午審議軍購特別條例預算，國民黨立法院黨團昨天開完黨團大會後宣布，黨版國防特別條例草案拍板為「3500億＋N」，對此，國防部長顧立雄接受媒體記者聯訪時表示：國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，對於特別條例總上限金額、特別預算編列方式，同一項目的預算不得跨期編列等，不符合軍購持續性，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。

