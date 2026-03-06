快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部稱3軍購發價書將到期 民眾黨團今提案授權先行簽署

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
民眾黨立法院黨團副總召王安祥表示，黨團今日將提案，針對發價書將即期的軍購項目，授權行政院先行與美方簽署。圖/民眾黨立院黨團提供
民眾黨立法院黨團副總召王安祥表示，黨團今日將提案，針對發價書將即期的軍購項目，授權行政院先行與美方簽署。圖/民眾黨立院黨團提供

立法院今預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版本一併審查。國防部日前表示，對美軍購有三項發價書草案效期僅到3月15日，喊話立院先行授權簽署。民眾黨立法院黨團稍早舉行記者會宣布，今日院會將提案「針對簽約期程將至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書」，但行政院應於簽署後即刻向立法院報告交貨期程。

民眾黨團副總召王安祥表示，黨團對於美國願意賣的武器樂觀其成，但不能辜負選民託付，因此要監督花費經費。昨日看到國民黨版本作比較後發現，民眾黨版本仍最完整，項目、數量清楚，且一年編列一次經費。

王安祥續指，在過去的採購中，很多武器，例如MK-48魚雷展延，黨團願意買，但希望能如期拿到。 因此針對國防部長顧立雄日前提到，希望立法院事先授權行政院簽發價書，黨團今天會提案，授權國防部可以先行對發價書處理；但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。提案也希望能獲朝野黨團支持，呼應全民對軍購的期待。

黨團主任陳智菡補充表示，過去行政團隊一直將相關責任推給在野黨，整個提案過程決策封閉且黑箱，在很短的時間內提出要求立法院做審議，且審議內容十分空泛。不過因應國防情勢變化，既然國防部稱發價書將在3月15日即期，民眾黨就提案做先行授權。

美軍 顧立雄 民眾黨 國防部 立法院

延伸閱讀

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國防部：階段性編列軍購特別預算 恐延誤發價書簽署

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

相關新聞

藍版軍購條例先給3800億 卓揆：政院版才經過專業評估

國民黨終於拍板黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N版，但已知的金額和行政院編列的1.25兆元經費有極大落差。行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，面對媒體詢問時強調，「行政院版的才是經過專業的評估跟審慎算出來的。」

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問替，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

訪美前與韓國瑜會藍委 盧秀燕：關注民生、別陷軍購戰場

台中市長盧秀燕預計十一日出訪美國，立法院長韓國瑜昨日中午宴請台中市長盧秀燕、部分青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然國民黨團已拍板黨版軍購條例草案，就別陷入軍購戰場，應有更多民生議題該被關注，席間討論關稅、能源及產業議題等，以及如何讓美國聽到在野黨的聲音。

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

國民黨兩大地方諸侯盧秀燕、張善政今晚率執政團隊大規模交流，桃園市議長邱奕勝致詞表示，希望未來能由盧秀燕、張善政二人，共同領導大家前進。此番談話被政壇視為，對盧秀燕未來政治發展再度表態，也被解讀為2028「盧張合作」留下想像空間。

影／國民黨版軍購出爐…顧立雄：寫這版本的人對國防不了解 難以執行

立法院院會上午審議軍購特別條例預算，國民黨立法院黨團昨天開完黨團大會後宣布，黨版國防特別條例草案拍板為「3500億＋N」，對此，國防部長顧立雄接受媒體記者聯訪時表示：國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，對於特別條例總上限金額、特別預算編列方式，同一項目的預算不得跨期編列等，不符合軍購持續性，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。