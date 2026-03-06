國防部稱3軍購發價書將到期 民眾黨團今提案授權先行簽署

立法院今預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版本一併審查。國防部日前表示，對美軍購有三項發價書草案效期僅到3月15日，喊話立院先行授權簽署。民眾黨立法院黨團稍早舉行記者會宣布，今日院會將提案「針對簽約期程將至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書」，但行政院應於簽署後即刻向立法院報告交貨期程。

民眾黨團副總召王安祥表示，黨團對於美國願意賣的武器樂觀其成，但不能辜負選民託付，因此要監督花費經費。昨日看到國民黨版本作比較後發現，民眾黨版本仍最完整，項目、數量清楚，且一年編列一次經費。

王安祥續指，在過去的採購中，很多武器，例如MK-48魚雷展延，黨團願意買，但希望能如期拿到。 因此針對國防部長顧立雄日前提到，希望立法院事先授權行政院簽發價書，黨團今天會提案，授權國防部可以先行對發價書處理；但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。提案也希望能獲朝野黨團支持，呼應全民對軍購的期待。

黨團主任陳智菡補充表示，過去行政團隊一直將相關責任推給在野黨，整個提案過程決策封閉且黑箱，在很短的時間內提出要求立法院做審議，且審議內容十分空泛。不過因應國防情勢變化，既然國防部稱發價書將在3月15日即期，民眾黨就提案做先行授權。