李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問替，應回歸國籍法第20條的規定。

針對李貞秀的立委資格爭議，行政院發言人李慧芝昨指出，根據「公職人員選舉罷免法」，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，政院尊重中選會認定。

不過，中選會現因委員人數不足無法決議，此爭議也讓懸而未決的中選會人事案變得更加複雜。

吳容輝今在列席立法院會前表示，這個要等到中選會的委員會成立之後才有辦法去討論，因立院通過中選會人事案後，才有辦法組一個新的委員會，才有進入討論的階段。

至於，在此之前李貞秀的立委資格認定，吳容輝說，那就回到國籍法第20條的規定。