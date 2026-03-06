快訊

川普2.0國防戰略未提台灣 美參眾議員接連關切

中央社／ 華盛頓5日專電
美國防部發布國防戰略報告，報告中未提及台灣。圖為五角大廈。路透
美國戰爭部日前公布的最新「國防戰略」報告未提及台灣，戰爭部次長解釋，川普政府聚焦為美國及其盟友、夥伴提供軍事硬實力準備，而非重大言辭。不過，聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼今天表示，「我們在公開場合所說的話及正式文件中的內容，確實非常重要。」

戰爭部1月公布美國總統川普（Donald Trump）第2任期的首份國防戰略（National Defense Strategy）報告，列舉戰爭部重點工作在於防衛美國本土；在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔等。戰爭部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）今天出席聯邦眾議院軍委會聽證會對國防戰略進行說明。

繼參院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）3日在另一場聽證會上問及，為何「國防戰略」報告內容未提及台灣後，共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（RobWittman）今天也對此表達關切，他說，「我們在公開場合所說的話及正式文件中的內容，確實非常重要」。

魏特曼另指出，美國國會已同意透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）向台灣提供8.5億美元的援助，並撥款10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。他詢問，目前這些資金的狀態為何？是否已有款項用於台灣的國防物資、軍事訓練或設備升級？

對此，柯伯吉回應表示，他不太確定目前的確切進度，承諾之後會回覆提供詳細資訊。

韋克爾日前詢問「國防戰略」報告內容未提及台灣的原因，柯伯吉當時表示，這項戰略的重點是在第一島鏈沿線建構拒止型防禦（denial defense），這在先前公布的「國家安全戰略」已有詳盡描述，其中也包括對台灣的論述。

柯伯吉說，川普政府聚焦為美國及其盟友、夥伴提供軍事硬實力準備，而非重大言辭聲明。

白宮去年底公布「國家安全戰略」（NationalSecurity Strategy, NSS）報告，內容寫道，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國優先事項，「我們也將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為。」

