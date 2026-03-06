聽新聞
提李貞秀當選無效之訴 政院：僅中選會有權

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰陳宥菘／台北報導

陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議延燒，傳公部門將向法院提起當選無效之訴，行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。不過，中選會現因委員人數不足無法決議，此爭議也讓懸而未決的中選會人事案變得更加複雜，但在野立委表示，仍會平常心看待，審慎處理。

行政院發言人李慧芝指出，根據「公職人員選舉罷免法」，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會；政院尊重中選會認定，也希望立院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。

至於是否提當選無效之訴？陸委會副主委梁文傑表示，陸委會是解釋兩岸條例的主管機關，至於由哪個單位提起訴訟，選罷法有規定，這並不是陸委會的職責。

國民黨立委賴士葆認為，這根本雞蛋裡挑骨頭、棒打落水狗，依照憲法、兩岸人民關係條例，大陸人民就是沒辦法放棄國籍；不過他也說，未來在中選會人事案上還是平常心，一定是嚴格處理。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍則質疑，行政院延遲提出名單在先，否則立法院早已完成委員會審查程序，「行政院與其對立法院說三道四，不如先把該做的工作做好」。

訪美前與韓國瑜會藍委 盧秀燕：關注民生、別陷軍購戰場

台中市長盧秀燕預計十一日出訪美國，立法院長韓國瑜昨日中午宴請台中市長盧秀燕、部分青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然國民黨團已拍板黨版軍購條例草案，就別陷入軍購戰場，應有更多民生議題該被關注，席間討論關稅、能源及產業議題等，以及如何讓美國聽到在野黨的聲音。

政院引條約締結法…台美協定 待美通知再送立院

台美對等貿易協定二月十三日協定，各界關注是否應於卅日內送入立法院審議？行政院昨解釋，依照條約締結法，卅日是指主管機關報至行政院的期限，政府正密切與美方溝通，待美方通知後，再將協定文本及影響評估送交國會審議。

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

國民黨兩大地方諸侯盧秀燕、張善政今晚率執政團隊大規模交流，桃園市議長邱奕勝致詞表示，希望未來能由盧秀燕、張善政二人，共同領導大家前進。此番談話被政壇視為，對盧秀燕未來政治發展再度表態，也被解讀為2028「盧張合作」留下想像空間。

高歌「情路放我過」暗酸王定宇？徐國勇力挺何欣純：人要「純情」

民進黨秘書長徐國勇今天南下力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純，並高歌「情路放我過」，並說明「人要純情，像欣純」，並表達對妻子深情。至於同黨立委王定宇爆桃色風波一事，徐國勇受訪時強調，黨主席賴清德總統已講得很清楚，要求從政黨員要用高標準檢視自己，做社會典範。

指李貞秀「不具登記參選立委資格」 陸委會：證據送中選會

陸委會今天下午舉行例行記者會，由陸委會副主委梁文傑主持，針對民眾黨立委李貞秀因除籍時間導致立委資格爭議，梁文傑表示：依「兩岸人民關係條例」規定，在台灣擔任民選公職，必須在台設籍滿10年；而該法2004年修法「單一戶籍制」，其中第9-1條明文規定，台灣人民不得在中國設有戶籍、申領中國護照，否則就會失去台灣身分，且所有公民權也會消失，包括選舉、擔任公職。

