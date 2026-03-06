提李貞秀當選無效之訴 政院：僅中選會有權

陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議延燒，傳公部門將向法院提起當選無效之訴，行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。不過，中選會現因委員人數不足無法決議，此爭議也讓懸而未決的中選會人事案變得更加複雜，但在野立委表示，仍會平常心看待，審慎處理。

行政院發言人李慧芝指出，根據「公職人員選舉罷免法」，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會；政院尊重中選會認定，也希望立院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。

至於是否提當選無效之訴？陸委會副主委梁文傑表示，陸委會是解釋兩岸條例的主管機關，至於由哪個單位提起訴訟，選罷法有規定，這並不是陸委會的職責。

國民黨立委賴士葆認為，這根本雞蛋裡挑骨頭、棒打落水狗，依照憲法、兩岸人民關係條例，大陸人民就是沒辦法放棄國籍；不過他也說，未來在中選會人事案上還是平常心，一定是嚴格處理。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍則質疑，行政院延遲提出名單在先，否則立法院早已完成委員會審查程序，「行政院與其對立法院說三道四，不如先把該做的工作做好」。