政院引條約締結法…台美協定 待美通知再送立院

台美對等貿易協定二月十三日協定，各界關注是否應於卅日內送入立法院審議？行政院昨解釋，依照條約締結法，卅日是指主管機關報至行政院的期限，政府正密切與美方溝通，待美方通知後，再將協定文本及影響評估送交國會審議。

根據「條約締結法」第八條，條約案經簽署後，主辦機關應於卅日內報請行政院核轉立法院審議，而ＡＲＴ目前已簽署逾廿日，各界關注政院是否送立法院。

行政院發言人李慧芝說明，「條約締結法」所稱的卅日，是指「主管機關報到行政院的期限」，例如我國跟帛琉共和國簽署的刑事司法互助協定，是在二○二二年八月卅日簽署，法務部於當年九月廿二日報到行政院，符合法定卅天內的期限，行政院則在同年十一月函送立法院。

李慧芝強調，台美ＭＯＵ或ＡＲＴ皆取得最佳待遇，在美國最高法院判決後，談判團隊已與美方取得聯繫且持續溝通，確保我方最佳利益，讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。