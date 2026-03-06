聽新聞
訪美前與韓國瑜會藍委 盧秀燕：關注民生、別陷軍購戰場

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭胡蓬生／連線報導
立法院長韓國瑜（左）與台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（左）與台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片

台中市長盧秀燕預計十一日出訪美國，立法院長韓國瑜昨日中午宴請台中市長盧秀燕、部分青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然國民黨團已拍板黨版軍購條例草案，就別陷入軍購戰場，應有更多民生議題該被關注，席間討論關稅、能源及產業議題等，以及如何讓美國聽到在野黨的聲音。

國民黨主席鄭麗文昨赴苗栗參加地方黨部新春團拜表示，已責成國民黨駐美代表秦日新全力協助、輔佐、幫忙盧秀燕訪美行程，務必要圓滿成功。鄭強調，盧秀燕不只是一個好市長，過去也曾是國民黨非常資深的立法委員，對於華府相關問題的掌握、拿捏，她有十足的信心，相信盧秀燕此行會有滿滿的收穫。

盧秀燕預計十一日訪美，走訪華府、紐約等美東政治與學術重鎮。韓國瑜昨天中午與盧秀燕在台北市點水樓餐廳宴請藍委，副市長鄭照新陪同出席，出席立委包括黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭徐巧芯、羅智強、王鴻薇、陳菁徽、張嘉郡，羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等人。

由於國民黨團昨上午才正式拍板國民黨版軍購條例草案，因此餐敘上也對黨版軍購條例有所討論。據與會人士透露，盧秀燕在餐敘中表示，既然軍購已經定調，就不要陷入軍購戰場，台灣有更多民生議題值得關注。

據了解，席間盧秀燕還與藍委討論到產業與能源議題。羅廷瑋透露，產業及能源議題一直是大家在意的，目前國際上發生美伊戰爭，天然氣原料大受影響，未來二○二八年無煤中火、重啟核能議題等將是關鍵。其實國家的問題都是眾多議題的堆疊，還是希望藉由更多討論，協助民眾解決問題。

國民黨立委說，盧秀燕訪美目標之一，是讓美方了解在野黨的聲音，而不是單方面從民進黨政府得到片面資訊；盧秀燕訪美將承擔一定的台美溝通角色，避免國民黨與美國間有什麼誤解，盧秀燕也為此來聽取藍委意見。

