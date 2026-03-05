2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
國民黨桃園、台中二都執政團隊今晚大規模交流，台中市長盧秀燕、桃園市長張善政同台，引發政壇關注。圖／讀者提供
國民黨兩大地方諸侯盧秀燕張善政今晚率執政團隊大規模交流，桃園市議長邱奕勝致詞表示，希望未來能由盧秀燕、張善政二人，共同領導大家前進。此番談話被政壇視為，對盧秀燕未來政治發展再度表態，也被解讀為2028「盧張合作」留下想像空間。

這場桃園市政府、桃園市議會與台中政府的交流，被視為藍營地方執政縣市罕見的大規模互動。桃園市府團隊與市議會幾乎「全體出動」南下台中，與盧秀燕及中市府團隊餐敘交流，規模與陣容引發政壇高度關注，也讓外界解讀政治意味濃厚。

據了解，雙方除分享市政治理經驗，也觸及政黨層面的戰略角色。與會人士透露，盧秀燕、張善政談及，由曾任或現任縣市首長的政治人物，應扛起整合國民黨政策論述的責任，在中央政治高度對立的情勢下，協助穩定地方基層情緒，緩解民代對重大議題的焦慮，同時讓地方執政經驗轉化為國民黨整體政策主張，強化地方與中央政治的連動。

政壇人士指出，從桃、中二都交流與發言內容觀察，此次不僅是單純市政互訪，呈現出以盧秀燕為核心、串聯地方首長與議會系統的藍營政治網絡；尤其議長體系在地方政治影響力深厚，跨縣市的首長與議長互動，象徵地方藍營力量的重新整隊。

邱奕勝長期在議長聯誼會中具有關鍵影響力，過去曾力挺盧秀燕參選國民黨主席，被視為重要推手之一。此次公開提及盧秀燕與張善政「共同領導」，被政壇人士解讀為地方政治系統對盧秀燕的再次集體表態，同時也為未來藍營權力布局釋出訊號。

政壇人士分析，張善政曾在2020年與韓國瑜搭檔角逐正副總統，並曾出任行政院長，目前在桃園地方民調基礎穩固；盧秀燕則長期被視為藍營具全國聲量的重量級政治人物。此次桃園市府與市議會幾乎傾巢而出參與交流，被視為地方藍營力量向盧秀燕靠攏的重要象徵，也使外界進一步關注藍營在2028年總統大選可能浮現的「盧張搭檔」想像。

