高歌「情路放我過」暗酸王定宇？徐國勇力挺何欣純：人要「純情」

民進黨秘書長徐國勇今天南下力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純，並高歌「情路放我過」，並說明「人要純情，像欣純」，並表達對妻子深情。至於同黨立委王定宇爆桃色風波一事，徐國勇受訪時強調，黨主席賴清德總統已講得很清楚，要求從政黨員要用高標準檢視自己，做社會典範。

迎接三八婦女節，民進黨中央性平部今選定台中出發，舉辦「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動，力挺何欣純，徐國勇首位獻唱「情路放我過」是歌手詹雅雯的歌，至於為何選擇唱這首歌？徐國勇說，「人要純情，像欣純」，並表達對妻子的深情。

何欣純也開嗓唱白沙屯媽祖進香活動歌曲「粉紅超跑」，期盼台中市政未來必須讓女性安心、家庭放心，讓孩子受到完善照顧，年輕人才能安心打拚，城市也才能持續向前發展。

外傳徐國勇對王定宇傳出緋聞相當不滿，王定宇的中常委資格可能不保。對此，，徐國勇強調，黨有一定程序，且程序不是那麼容易，他是黨秘書長，但既非中常委，也非中執委、中評委，這不是他的權責，不是他所能決定。

他強調，民進黨員言行均應用高標準規範，以不影響民進黨的整體聲譽；且黨主席講得很清楚，用更高標準衡量，黨員須對自己的言行負責、對黨負責，包括從政黨員尤、其民意代表及官員均應如此自我要求。

何欣純表示，這是王定宇個人行為，她不便置評。