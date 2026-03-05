快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

高歌「情路放我過」暗酸王定宇？徐國勇力挺何欣純：人要「純情」

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今台中登場，民進黨祕書長徐國勇獻唱「情路放我過」。記者趙容萱／攝影
「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今台中登場，民進黨祕書長徐國勇獻唱「情路放我過」。記者趙容萱／攝影

民進黨秘書長徐國勇今天南下力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純，並高歌「情路放我過」，並說明「人要純情，像欣純」，並表達對妻子深情。至於同黨立委王定宇爆桃色風波一事，徐國勇受訪時強調，黨主席賴清德總統已講得很清楚，要求從政黨員要用高標準檢視自己，做社會典範。

迎接三八婦女節，民進黨中央性平部今選定台中出發，舉辦「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動，力挺何欣純，徐國勇首位獻唱「情路放我過」是歌手詹雅雯的歌，至於為何選擇唱這首歌？徐國勇說，「人要純情，像欣純」，並表達對妻子的深情。

何欣純也開嗓唱白沙屯媽祖進香活動歌曲「粉紅超跑」，期盼台中市政未來必須讓女性安心、家庭放心，讓孩子受到完善照顧，年輕人才能安心打拚，城市也才能持續向前發展。

外傳徐國勇對王定宇傳出緋聞相當不滿，王定宇的中常委資格可能不保。對此，，徐國勇強調，黨有一定程序，且程序不是那麼容易，他是黨秘書長，但既非中常委，也非中執委、中評委，這不是他的權責，不是他所能決定。

他強調，民進黨員言行均應用高標準規範，以不影響民進黨的整體聲譽；且黨主席講得很清楚，用更高標準衡量，黨員須對自己的言行負責、對黨負責，包括從政黨員尤、其民意代表及官員均應如此自我要求。

何欣純表示，這是王定宇個人行為，她不便置評。

「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今台中開唱，民進黨台中市長參選人何欣純高歌「粉紅超跑」。記者趙容萱／攝影
「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今台中開唱，民進黨台中市長參選人何欣純高歌「粉紅超跑」。記者趙容萱／攝影

台中 徐國勇 王定宇 何欣純 民進黨

延伸閱讀

邱建富否認託人傳話會見黃國昌 坦言「後援力量仍未散去」

【重磅快評】王定宇的桃花園 聽得進賴總統道德經？

王定宇緋聞 賴清德提「最高標準自我規範」

聯合報黑白集／王定宇的選民服務

相關新聞

高歌「情路放我過」暗酸王定宇？徐國勇力挺何欣純：人要「純情」

民進黨秘書長徐國勇今天南下力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純，並高歌「情路放我過」，並說明「人要純情，像欣純」，並表達對妻子深情。至於同黨立委王定宇爆桃色風波一事，徐國勇受訪時強調，黨主席賴清德總統已講得很清楚，要求從政黨員要用高標準檢視自己，做社會典範。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

指李貞秀「不具登記參選立委資格」 陸委會：證據送中選會

陸委會今天下午舉行例行記者會，由陸委會副主委梁文傑主持，針對民眾黨立委李貞秀因除籍時間導致立委資格爭議，梁文傑表示：依「兩岸人民關係條例」規定，在台灣擔任民選公職，必須在台設籍滿10年；而該法2004年修法「單一戶籍制」，其中第9-1條明文規定，台灣人民不得在中國設有戶籍、申領中國護照，否則就會失去台灣身分，且所有公民權也會消失，包括選舉、擔任公職。

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

影／台中市長盧秀燕將訪美 鄭麗文：非常佩服相信會有滿滿收穫

台中市長盧秀燕即將訪美，國民黨主席鄭麗文今天受訪時強調國民黨很多縣市長除了認真推動相關政務之外，也積極在推廣城市外交，這一點讓她非常佩服，也會全力支持盧市長，相信盧市長此行一定會有滿滿的收穫。

藍版軍購條例拍板 卓榮泰以蓋房子為例：1.25兆不容打折

國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今確認版本。行政院長卓榮泰說，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加N」方式，這是完全不確定性的，並且強調「1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。