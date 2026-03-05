快訊

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／台北報導
立法院長韓國瑜（左）與台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

韓國瑜今午與盧秀燕在點水樓宴請藍委，副市長鄭照新陪同出席，出席立委包括黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、徐巧芯、羅智強、王鴻薇、陳菁徽、張嘉郡，及羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等人。

外界也關注餐敘情況，席間究竟討論些什麼主題。據了解，會議中完全沒有講到軍購議題；與會的國民黨立委王鴻薇證實，國民黨軍購版本已經有大家的共識，且方案也底定，因此餐敘上並未多提此事。

據悉，該餐敘是韓國瑜作東，昨天通知盧秀燕北上與會，而部分立委也由盧陣營邀請。大家都覺得，軍購今天已經定調了，那就尊重黨團的決定；盧秀燕也在餐敘中表示，既然如此，就不要陷入軍購戰場，台灣有更多民生議題該關注。

有國民黨立委透露，談論話題主要是各國政府在大罷免後，對台灣在野黨的聲音開始有興趣，未必信任民進黨政府的資訊，需要傳遞更多在野的聲音；餐敘間同時也談及台美關稅、能源等產業界聲音。

另名國民黨立委則說，盧秀燕訪美目標之一，是讓美方了解在野的聲音，而不是只單方面只有從民進黨政府得到的片面資訊；承擔一定的台美溝通角色，並避免國民黨和美國間有誤解、誤判，因此來聽取藍委意見。

國民黨立委羅廷瑋透露，產業及能源議題一直是大家在意的，因此盧秀燕剛參與完產業說明會，來跟立委們交換意見。像目前碰上美伊戰爭、天然氣受影響，未來2028年無煤中火、重啟核能議題等也是關鍵。其實國家的問題都是眾多議題堆疊，還是希望藉由討論協助更多民眾解決問題。

國民黨 韓國瑜 盧秀燕

