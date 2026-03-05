藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

國民黨團書記長林沛祥指出，美方2025年12月18日正式通知我方，總金額約新台幣3,800億元，共有八項軍售案，包括海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲、反裝甲無人機飛彈系統、標槍及TOW飛彈等，全部都是政府對政府、透明公開的正式軍售程序(FMS)。

對於這八項軍售案，國民黨團的態度是全力支持、盡速推動。

林沛祥提及，FMS軍售政府對政府的採購模式，有美方正式報價書(LOA)作為依據，規格、價格、交期全部清楚載明，也有完整的後勤保障，這不僅僅是採購軍事武器，更是台美安全合作關係的具體表現。

林沛祥說，國民黨支持條例的同時，也有責任把關，因此在條例中明確規定，只有符合美國對台軍售程序FMS，有明確的台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購專案，才適用此條例。國民黨也會要求國防部每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督。

至於第二階段軍購，林沛祥表示，國民黨團也清楚表達立場，支持有明確依據，就會積極推動。因此，條例中已經明定，一旦美方正式提出新的軍售報價書，主管機關應立即研擬第二階段特別條例草案，送請立法院審議，立法院也應即刻召開朝野協商，盡速完成三讀程序。

藍委王鴻薇指出，國民黨這次所提3,800億元+N的軍購特別預算方案，3,800億元是第一階段，未來只要符合美國對台軍售程序，而且有正式報價書(LOA)的採購專案，會在條文裡面明定，若有第二階段的採購，可以立刻進行採購審查程序。

對於國民黨團拋出「3,800億元+N」軍購特別預算方案，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但該方案中潛藏多項矛盾與風險，他表達強烈擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

對於國民黨要求「先有發價書（LOA）再談預算」的主張，莊瑞雄強調，國際軍購的實務流程並非「先報價才有預算」，而是需要台灣先展現明確的採購意向與預算額度，美方才會啟動內部審查並提出正式報價。

莊瑞雄擔憂，若強行倒置程序，不僅導致台灣在爭取先進武器時錯失排隊與採購的黃金時機，更可能讓美方對台灣的自我防衛決心產生誤判，進而延誤軍購時程。他呼籲，國防建設應以展現自我防衛決心為首要，切勿讓採購程序淪為政治拉鋸的籌碼。

此外，針對「3,800億＋N」方案的實質內容，莊瑞雄認為，國民黨版實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。且方案中的「＋N」完全未交代後續金額、具體時程與採購內容，模糊不清的後續安排，阻礙國會進行完整成本效益評估，也與其透明化訴求背道而馳。

莊瑞雄呼籲國民黨與民眾黨在提出各自的法案版本時，應明確將「非紅供應鏈」納入條文之中。此舉核心目的正是為了強化台灣國防產業的自主性，並大幅降低對中國大陸供應鏈的依賴。