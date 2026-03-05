影／台中市長盧秀燕將訪美 鄭麗文：非常佩服相信會有滿滿收穫

台中市長盧秀燕即將訪美，國民黨主席鄭麗文今天受訪時強調國民黨很多縣市長除了認真推動相關政務之外，也積極在推廣城市外交，這一點讓她非常佩服，也會全力支持盧市長，相信盧市長此行一定會有滿滿的收穫。

鄭麗文今天到苗栗參加新春團拜，接受媒體詢問對有關盧秀燕訪美一事的看法。鄭麗文指出，黨籍縣市首長不只推動城市外交，包括之前的雙重論壇、兩岸交流都很努力的進行，接下來包括嘉義市長在內也有訪美行程。盧市長訪美行程如果有需要黨部協助的部分，因國民黨在華府有駐美代表處，因此她已責成國民黨駐美代表處秦代表全力協助輔佐、幫忙這次盧市長的訪美，務必要圓滿成功。

鄭麗文說，盧市長訪美整個個行程的安排與台中市政府息息相關，黨部自然是尊重盧市長他們的安排，她對盧市長深具信心，也相信她一定會完成非常精彩的城市外交，對於華府感興趣的很多的問題，盧市長不僅是個好市長，她過去也曾是國民黨非常資深的立法委員，對相關問題的掌握和拿捏，黨部對盧市長有十足的信心，也會全力支持盧市長，相信她此行一定會有滿滿收穫。