聽新聞
0:00 / 0:00
藍版軍購條例拍板 卓榮泰以蓋房子為例：1.25兆不容打折
國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今確認版本。行政院長卓榮泰說，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加N」方式，這是完全不確定性的，並且強調「1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。」
卓榮泰今天赴太魯閣視察震後復建時受訪，對於國民黨自提軍購特別條例，提出自己的版本，卓榮泰受訪表示，他還是再一次很誠懇希望在野黨團，在立法院程序當中將行政院提出的1.25兆軍購條例付委，付委之後，加以審慎審議。
卓榮泰說，這是政府經過國防專業縝密規畫，也考慮到國家國防的需要，更考慮到國家財政年度的規畫，這是非常精密的作業，很少看到有任何預算編列，是用多少錢加N的方式，這是完全不確定性。
卓也舉蓋房子為例，如果今天要蓋一個120坪的房子，你說先蓋30坪，以後再來加N慢慢蓋，他批「那地基怎麼打？內部空間怎麼規畫？生活機能怎麼配置？完全無法達到整體規畫的目的。」還是誠懇希望強化國防韌性，不對稱戰力的作戰條例預算，經過專業規畫之後，對未來國防的需要，絕對是整套的。
卓說，尤其賴清德總統一再強調，包括台灣之盾，包括用AI高科技強化我們的擊殺鏈、及發展以軍工產業讓本地、在地產業能夠全數加入軍工相關產業項目當中，這三個目的、三個目標是同時存在，且必須全面達到。
他說，所以1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。還是會誠懇拜託立法院能將這樣的預算審議、且通過，而且即時派上用場，維護國家的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。