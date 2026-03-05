快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨團：樂見藍對軍購條例釋善意 但仍擔憂潛藏多項矛盾與風險

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團擬提出「3500億＋N」國防特別預算條例方案，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但對該方案中潛藏多項矛盾與風險表達強烈擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

莊瑞雄指出，國民黨過去對國防預算的態度相對強硬，如今表態支持3500億元軍購，某種程度上屬於立場的轉變與善意的展現，民進黨團對於朝野在國防議題上能逐步凝聚共識抱持正面態度；然而，國民黨在表態支持的同時，卻又附加多項新的政治條件與程序限制，不僅使整體方案顯得前後矛盾，更易引發外界質疑其是否在表面支持下暗設新的政治門檻。

對於國民黨要求「先有發價書（LOA）再談預算」的主張，莊瑞雄提出嚴正警告。他說，國際軍購的實務流程並非「先報價才有預算」，而是需要台灣先展現明確的採購意向與預算額度，美方才會啟動內部審查並提出正式報價，若強行倒置程序，不僅導致台灣在爭取先進武器時錯失排隊與採購的黃金時機，更可能讓美方對台灣的自我防衛決心產生誤判，進而延誤軍購時程。

莊瑞雄引用日本首相高市早苗的話提醒，「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護」。他呼籲，國防建設應以展現自我防衛決心為首要，切勿讓採購程序淪為政治拉鋸的籌碼。

莊瑞雄表示，軍購特別條例的初衷在於透過長期且穩定的資金規畫，向國際盟友展現台灣強化防衛能力的堅定決心，但國民黨的版本卻實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。更令人不解的是，國民黨雖高呼國防採購需「透明、可監督、可負責」，但方案中的「＋N」卻完全未交代後續的金額、具體時程與採購內容，這種模糊不清的後續安排，不僅阻礙國會進行完整的成本效益評估，更與其透明化的訴求背道而馳。

莊瑞雄也呼籲，國民黨與民眾黨在提出各自的法案版本時，應明確將「非紅供應鏈」納入條文之中。民進黨版本已將此寫入條例宗旨，核心目的正是為了強化台灣國防產業的自主性，並大幅降低對中國供應鏈的依賴。

莊瑞雄重申，國會監督國防固然是職責所在，但監督絕不能成為拖延的藉口，更不能讓國家安全屢陷新的政治攻防之中，台灣的安全絕非政治口號，亟需要仰賴穩定的制度與長期的資源投入來共同守護。

國民黨 民進黨 莊瑞雄 國防預算 特別條例

延伸閱讀

藍委：黨團大會沒人說明黨版軍購條例 各抒己見後就拍板

藍軍購條例確定 「3500億＋Ｎ」林沛祥：一直溝通獲得共識

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

相關新聞

藍版軍購條例拍板 卓榮泰以蓋房子為例：1.25兆不容打折

國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今確認版本。行政院長卓榮泰說，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加N」方式，這是完全不確定性的，並且強調「1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。」

盧秀燕訪美為總統大位？醫揭她早下第一步棋 目前遭遇最大困境

台中市長盧秀燕預計11日（三）訪美，各界認為是她競逐2028總統大位的起手式。但時事評論家、醫師沈政男揭露，盧秀燕早在前年就下了第一步棋，但她想競逐大位，美國或藍白合非目前首要問題，她須先克服國民黨內的兩個太陽困境。

影／台中市長盧秀燕將訪美 鄭麗文：非常佩服相信會有滿滿收穫

台中市長盧秀燕即將訪美，國民黨主席鄭麗文今天受訪時強調國民黨很多縣市長除了認真推動相關政務之外，也積極在推廣城市外交，這一點讓她非常佩服，也會全力支持盧市長，相信盧市長此行一定會有滿滿的收穫。

民進黨團：樂見藍對軍購條例釋善意 但仍擔憂潛藏多項矛盾與風險

國民黨立院黨團擬提出「3500億＋N」國防特別預算條例方案，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但對該方案中潛藏多項矛盾與風險表達強烈擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

影／對美軍購案 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

國民黨主席鄭麗文今天到苗栗參加新春團拜，有關對美軍購的問題，鄭麗文強調國民黨對美軍購案及攸關國家安全、國家利益的法案和政策，黨內及立院黨團當然會充分溝通，且有一定的方向、原則和態度，至於在立法院的攻防、條例的形成及完成，將會完全尊重黨團的自主。

鄭麗文質疑1.25兆何不編入年度預算 民進黨：知道總預算還躺在立院？

國民黨立院黨團今天表示，關於軍購條例草案，正式立場為「3500億元＋Ｎ」，國民黨主席鄭麗文也說，這是因為對美軍購到目前為止，完成程序的只有3500億元，1.25兆為何不編到正常年度國防預算？民進黨發言人吳崢批評，鄭麗文當過兩屆立委，連預算ABC都不懂，讓人懷疑她口口聲聲「沒有要擋軍購預算」最後證明只是一場騙局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。