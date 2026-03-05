影／對美軍購案 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
國民黨主席鄭麗文今天到苗栗參加新春團拜，有關對美軍購的問題，鄭麗文強調國民黨對美軍購案及攸關國家安全、國家利益的法案和政策，黨內及立院黨團當然會充分溝通，且有一定的方向、原則和態度，至於在立法院的攻防、條例的形成及完成，將會完全尊重黨團的自主。

鄭麗文表示，軍購案事關重大，國民黨當然會有立場、原則和底限必須堅守，立法院黨團目前也在召開黨團大會 討論相關的條例， 黨部最後當然會尊重並支持黨團的決議。軍購案有委員提出主張及看法，這是好事也很正常，因為這麼重大的案件，國防外交委員會的委員自然會高度關注、參與且有很多看法，她本人也跟徐巧芯委員至少溝通過兩次，黨內有關軍購的溝通協調一直很順暢，且順利進行中。

鄭麗文致詞時也強調，台灣對美軍購已不是一次、二次了，並不是現在才有，為什麼不編列到年度的國防預算裡，且中央提出的軍購特別預算高達1.25兆元，內容不清不楚，「沒有內容要怎麼審？」，這是國民黨對軍購案特別謹慎的原因，對美軍購到目前為止完成程序的只有3500億，就按正常法定的軍購程序就可以，幾十年來並非只有一次軍購，這次也不會是最後一次，過去拉法葉弊案鬧過人命，還有「鐽震案」，軍購不能讓人混水摸魚，國民黨一定會幫大家看緊荷包，對於充實國防，國民黨才是國軍的後盾。

