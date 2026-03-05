台吐簽署避免雙重課稅協定 捐贈海纜首年度營運費

外交部長林佳龍出訪南太友邦吐瓦魯，代表政府與吐瓦魯正式簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，進一步促進雙邊經貿交流，並致贈當地首條海底電纜「Vaka」首年度營運費用。

林佳龍正以總統特使身分出訪吐瓦魯，他在臉書發文表示，4日晚間接受吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）以國宴款待，席間的傳統歌舞表演讓他深刻體會吐瓦魯人民的熱情與善意。林佳龍在戴斐立邀請下，跳了一小段傳統舞蹈Fatele，為雙方留下珍貴回憶。

林佳龍說明，在吐瓦魯代理總督皮塔（AfeleePita）、國會議長伊塔雷理（Iakoba Italeli）等見證下，林佳龍代表政府正式簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，進一步促進雙邊經貿交流，鼓勵企業赴吐瓦魯投資，持續深化台吐堅實邦誼。

林佳龍指出，台灣與美國、日本、澳洲及紐西蘭合作協助吐瓦魯建置的首條海底電纜「Vaka」已於2025年底正式開通，大幅提升吐瓦魯對外網路的頻寬與連線速度。此行他代表政府致贈首年度營運費用，期盼持續協助吐瓦魯強化通訊韌性，讓世界看見吐瓦魯，也讓吐瓦魯與台灣、世界更緊密。

林佳龍也提到，特別感謝吐瓦魯長期在國際場域為台灣仗義執言，支持台灣有意義參與世界衛生組織、聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等國際組織。

林佳龍強調，近年來，台吐高層互訪頻繁，各項合作計畫務實推展。展望未來，期待台灣與吐瓦魯如同家人般更加緊密，共同實踐「kaitasi」（吐瓦魯語「家人」之意）的精神，繼續並肩向前、互相扶持。