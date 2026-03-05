快訊

國民黨軍購特別條例拍板 民眾黨團：各版本付委從嚴實質審查

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。記者林澔一／攝影
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。記者林澔一／攝影

國民黨今天拍板軍購特別條例版本，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨支持國防自主，也會站在納稅人的立場嚴格把關，而依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都能實質審查，民眾黨團也仍將堅持自家版本。

立法院新會期2月24日開議，朝野黨團同意將行政院版本、其他尚未提出的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項，國民黨中央黨部與立法院黨團今天達成共識，確定自家版本的預算規模為3500億元，至於先前傳出的懲罰機制則未納入。

有關國民黨拍板軍購特別條例版本，民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，民眾黨支持國防自主，但是也會站在納稅人的立場嚴格把關，「對於軍購特別條例的立場很清楚，付錢要拿得到、買什麼要清楚，不能開一張1.25兆元的空白支票，就要立法院吞下去。」

陳清龍指出，民進黨一再抹紅、扣在野黨帽子為中共在地協力者，他們只是自甘墮落，如果連買什麼都不知道，付錢也不知能否拿得到，這樣就想要在野黨支持，「請問民進黨立委都是行政院的小弟嗎？如果民進黨立委不知道怎麼監督，民眾黨團會負起責任。」

陳清龍說，針對美方目前宣布對我軍售項目，民眾黨團版本均已將其列入草案，同時也有提出完整的監督機制，「特別條例通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。」

陳清龍也說，依照朝野黨團協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，民眾黨團仍會堅持自家版本，從嚴審查軍購條例，「也奉勸行政院準備好報告，別拖延阻擋國防。」

藍版軍購條例拍板 卓榮泰以蓋房子為例：1.25兆不容打折

國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今確認版本。行政院長卓榮泰說，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加N」方式，這是完全不確定性的，並且強調「1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。」

盧秀燕訪美為總統大位？醫揭她早下第一步棋 目前遭遇最大困境

台中市長盧秀燕預計11日（三）訪美，各界認為是她競逐2028總統大位的起手式。但時事評論家、醫師沈政男揭露，盧秀燕早在前年就下了第一步棋，但她想競逐大位，美國或藍白合非目前首要問題，她須先克服國民黨內的兩個太陽困境。

影／台中市長盧秀燕將訪美 鄭麗文：非常佩服相信會有滿滿收穫

台中市長盧秀燕即將訪美，國民黨主席鄭麗文今天受訪時強調國民黨很多縣市長除了認真推動相關政務之外，也積極在推廣城市外交，這一點讓她非常佩服，也會全力支持盧市長，相信盧市長此行一定會有滿滿的收穫。

民進黨團：樂見藍對軍購條例釋善意 但仍擔憂潛藏多項矛盾與風險

國民黨立院黨團擬提出「3500億＋N」國防特別預算條例方案，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但對該方案中潛藏多項矛盾與風險表達強烈擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

影／對美軍購案 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

國民黨主席鄭麗文今天到苗栗參加新春團拜，有關對美軍購的問題，鄭麗文強調國民黨對美軍購案及攸關國家安全、國家利益的法案和政策，黨內及立院黨團當然會充分溝通，且有一定的方向、原則和態度，至於在立法院的攻防、條例的形成及完成，將會完全尊重黨團的自主。

鄭麗文質疑1.25兆何不編入年度預算 民進黨：知道總預算還躺在立院？

國民黨立院黨團今天表示，關於軍購條例草案，正式立場為「3500億元＋Ｎ」，國民黨主席鄭麗文也說，這是因為對美軍購到目前為止，完成程序的只有3500億元，1.25兆為何不編到正常年度國防預算？民進黨發言人吳崢批評，鄭麗文當過兩屆立委，連預算ABC都不懂，讓人懷疑她口口聲聲「沒有要擋軍購預算」最後證明只是一場騙局。

