藍委：黨團大會沒人說明黨版軍購條例 各抒己見後就拍板

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團今早開黨團大會討論黨版軍購特別條例草案，過程引發眾多質疑，除有藍委認為匡列金額太少，法案撰寫方式也有問題，而會議自始自終沒有一人出面說明草案內容，僅開放大家輪流發言。一名藍委直言，3500億元的金額現在就被扣紅帽，未來怎麼跟社會大眾解釋？

國民黨團今經由黨團大會討論，歷經約1小時又10分鐘後，確立「3500億+N」的版本，但通論過程中不乏雜音。有國民黨立委會後透露，過程雖表面平和，但實際上不少立委提出不同看法，尤其在金額上認為應該更高，以因應後續情勢。

一名國民黨立委透露，今天黨團會議中，僅將國民黨版軍購特別條例草案發給各藍委，會議也非由國民黨團總召傅崐萁主持，更沒有人說明草案內容，而是直接開放發言，最後資深的國防及外交委員會立委馬文君率先發言，主要就是表達支持黨中央版本的言論。

後續有不少藍委提出金額可以高一點，應支持國民黨立委徐巧芯版本的8000億元版本，或台中市長盧秀燕的9000億元版本，以因應後續對美軍購情勢；不過幾位輪番發言完畢後，僅為意見表述，最後並無被採納或投票就拍板。

另名國民黨立委則說，國民黨版軍購特別條例草案僅有9條，當中會有但書說可以讓行政單位另提軍購特別預算，但問題是，那就要再另立條例，那又何來「＋N」？況且，行政單位要提軍購特別預算，那需要立法院同意，只是說在於立法院同不同意依法付委及後續審查而已。

該藍委還說，9條法條就想規範政府以特別預算做軍購，且當中還有錯字，撰寫法案也很粗糙。該藍委舉例，像是當中說「因應中共...」，該條例應該是厚植整個國防力量，難道還分特定對象？

據了解，國民黨版軍購特別條例草案基本上已經拍板，僅剩文字修正流程；國會資深幕僚也說，基本上黨團大會拍板的法案除非有什麼大爭議，不然不會有太大變動，不過過去也並非沒有前例。後續是否還會有調整，還待最終送交情況確認。

有幾位國民黨立委感嘆，其實大家對美軍購都是持開放態度，無論先匡什麼金額，最後結果應該差不多，但若一開始就匡較少金額，難以對美國、甚至是國人做解釋，現在就已經被扣紅帽子，未來恐怕是更麻煩，尤其對接下來要面對2026選戰的同志，期間可能又要承受不少砲火。

相關新聞

藍版軍購條例拍板 卓榮泰以蓋房子為例：1.25兆不容打折

國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今確認版本。行政院長卓榮泰說，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加N」方式，這是完全不確定性的，並且強調「1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。」

盧秀燕訪美為總統大位？醫揭她早下第一步棋 目前遭遇最大困境

台中市長盧秀燕預計11日（三）訪美，各界認為是她競逐2028總統大位的起手式。但時事評論家、醫師沈政男揭露，盧秀燕早在前年就下了第一步棋，但她想競逐大位，美國或藍白合非目前首要問題，她須先克服國民黨內的兩個太陽困境。

影／台中市長盧秀燕將訪美 鄭麗文：非常佩服相信會有滿滿收穫

台中市長盧秀燕即將訪美，國民黨主席鄭麗文今天受訪時強調國民黨很多縣市長除了認真推動相關政務之外，也積極在推廣城市外交，這一點讓她非常佩服，也會全力支持盧市長，相信盧市長此行一定會有滿滿的收穫。

民進黨團：樂見藍對軍購條例釋善意 但仍擔憂潛藏多項矛盾與風險

國民黨立院黨團擬提出「3500億＋N」國防特別預算條例方案，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但對該方案中潛藏多項矛盾與風險表達強烈擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

影／對美軍購案 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

國民黨主席鄭麗文今天到苗栗參加新春團拜，有關對美軍購的問題，鄭麗文強調國民黨對美軍購案及攸關國家安全、國家利益的法案和政策，黨內及立院黨團當然會充分溝通，且有一定的方向、原則和態度，至於在立法院的攻防、條例的形成及完成，將會完全尊重黨團的自主。

鄭麗文質疑1.25兆何不編入年度預算 民進黨：知道總預算還躺在立院？

國民黨立院黨團今天表示，關於軍購條例草案，正式立場為「3500億元＋Ｎ」，國民黨主席鄭麗文也說，這是因為對美軍購到目前為止，完成程序的只有3500億元，1.25兆為何不編到正常年度國防預算？民進黨發言人吳崢批評，鄭麗文當過兩屆立委，連預算ABC都不懂，讓人懷疑她口口聲聲「沒有要擋軍購預算」最後證明只是一場騙局。

