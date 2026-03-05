【重磅快評】卓揆不副署操作仇恨博弈 靈感來自賴清德

總統賴清德新春邀五院首長茶敘，閣揆卓榮泰昨天一口氣宣布不副署立法院三讀通過的衛廣法等三法案，綠營一片歡呼，在野則大罵執政黨「不會執政，卻很會亂政」，有學者更感歎不知道怎麼教副署權了。其實卓揆是學法的，但操作憲政衝突的靈感卻是來自學醫的賴清德，而且發揚光大，連被賴趕下台的柯建銘也要盛讚卓是「中華民國有史以來最穩定的行政院長」。

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法等三項修法。行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰決定「不予副署」。

除了衛星廣播電視法等三法，卓榮泰之前也針對財劃法修正條文及眷改條例不副署，若要論違憲，卓揆已屬「連績犯」；再細看過程，之前財劃法還有提覆議、釋憲，眷改條例就直接「省略」，宣布不副署，昨天一口氣宣布不副署衛星廣播電視法等三法，顯有「情節加重」之嫌。

行政院對於不副署三項法案振振有辭，先不論黨產條例，衛廣法修法在委員會有經過充分討論，部分條文是在三黨團有共識、 NCC列席官員同意的情況下通過，立法院組織法起初也有綠委支持「增加助理福利與薪資」；行政院昨天全部翻桌，不僅凌駕立法權，更打臉民進黨黨團及主管官員。

卓榮泰把行政權極大化以對抗立法權，任內提出8次覆議全遭否決，已締造憲政空前紀錄，兩次釋憲也因大法官人數未達評議門檻而停擺，但都還算是在憲政規範內進行的對抗；這次用不副署當政治對抗武器，恐怕就悖離自己的法學素養，連學者都要上網「求救」上課時到底該如何解釋副署權？從「國會主權」或 「分權制衡」都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」。諷刺意味十足。

其實，卓榮泰並非憑空想像祭出「不副署」對付在野黨；從脈絡來看，他的靈感應該是來自賴清德。

去年大罷免期間，賴清德在團結十講中強調，雖然民主包含多數決，但不能因為表決多數就決定所有事情，「不是說議會多數，就可以決定各種事情……不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣子」。賴清德語出驚人，後來被府方美化為「議會多數的界線，並不是議會表決多數就可以決定各種事情」。

賴清德獨到的民主理論似乎啟發了卓榮泰，知賴清德者，莫過於卓榮泰。卓榮泰深諳賴清德的「四化」只是喊假，所謂化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化口水為汗水，根本是煙幕彈，玩副署權才是真槍實彈。

卓榮泰武器化副署權，充分符合「不是表決多數贏就可以了」的賴氏理論，更看準了藍白不敢冒倒閣及國會重選的風險，玩的是膽小鬼遊戲；但去年大罷免以32比0收場，殷鑑不遠，卓榮泰擴大操作仇恨值的政治博弈如果是好招，只是去年搞大罷免根本是做白工，柯建銘還成了替死鬼，真是冤哉枉也。