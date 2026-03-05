快訊

【重磅快評】卓揆不副署操作仇恨博弈 靈感來自賴清德

聯合報／ 主筆室
立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法等三項修法，行政院昨天宣布不副署，引發在野黨批評。圖／聯合報系資料照片
立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法等三項修法，行政院昨天宣布不副署，引發在野黨批評。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德新春邀五院首長茶敘，閣揆卓榮泰昨天一口氣宣布不副署立法院三讀通過的衛廣法等三法案，綠營一片歡呼，在野則大罵執政黨「不會執政，卻很會亂政」，有學者更感歎不知道怎麼教副署權了。其實卓揆是學法的，但操作憲政衝突的靈感卻是來自學醫的賴清德，而且發揚光大，連被賴趕下台的柯建銘也要盛讚卓是「中華民國有史以來最穩定的行政院長」。

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法等三項修法。行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰決定「不予副署」。

除了衛星廣播電視法等三法，卓榮泰之前也針對財劃法修正條文及眷改條例不副署，若要論違憲，卓揆已屬「連績犯」；再細看過程，之前財劃法還有提覆議、釋憲，眷改條例就直接「省略」，宣布不副署，昨天一口氣宣布不副署衛星廣播電視法等三法，顯有「情節加重」之嫌。 

行政院對於不副署三項法案振振有辭，先不論黨產條例，衛廣法修法在委員會有經過充分討論，部分條文是在三黨團有共識、 NCC列席官員同意的情況下通過，立法院組織法起初也有綠委支持「增加助理福利與薪資」；行政院昨天全部翻桌，不僅凌駕立法權，更打臉民進黨黨團及主管官員。  

卓榮泰把行政權極大化以對抗立法權，任內提出8次覆議全遭否決，已締造憲政空前紀錄，兩次釋憲也因大法官人數未達評議門檻而停擺，但都還算是在憲政規範內進行的對抗；這次用不副署當政治對抗武器，恐怕就悖離自己的法學素養，連學者都要上網「求救」上課時到底該如何解釋副署權？從「國會主權」或 「分權制衡」都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」。諷刺意味十足。

其實，卓榮泰並非憑空想像祭出「不副署」對付在野黨；從脈絡來看，他的靈感應該是來自賴清德。

去年大罷免期間，賴清德在團結十講中強調，雖然民主包含多數決，但不能因為表決多數就決定所有事情，「不是說議會多數，就可以決定各種事情……不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣子」。賴清德語出驚人，後來被府方美化為「議會多數的界線，並不是議會表決多數就可以決定各種事情」。 

賴清德獨到的民主理論似乎啟發了卓榮泰，知賴清德者，莫過於卓榮泰。卓榮泰深諳賴清德的「四化」只是喊假，所謂化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化口水為汗水，根本是煙幕彈，玩副署權才是真槍實彈。

卓榮泰武器化副署權，充分符合「不是表決多數贏就可以了」的賴氏理論，更看準了藍白不敢冒倒閣及國會重選的風險，玩的是膽小鬼遊戲；但去年大罷免以32比0收場，殷鑑不遠，卓榮泰擴大操作仇恨值的政治博弈如果是好招，只是去年搞大罷免根本是做白工，柯建銘還成了替死鬼，真是冤哉枉也。

賴清德 卓榮泰 衛廣法

相關新聞

【重磅快評】王定宇的桃花園 聽得進賴總統道德經？

民進黨立委王定宇再爆緋聞案，外傳賴清德總統和民進黨秘書長徐國勇震怒，王定宇昨天卻缺席民進黨中常會，飛去東京看棒球；賴總統在會中意有所指宣布，從政黨員應以更高標準自我規範，以回應國人的期待。賴總統多次要求重新擦亮民進黨創黨招牌，但若「只有道德經、沒有緊箍咒」，民進黨公職依然故我，「桃花園」只會愈開愈旺。

【即時短評】除了「感謝川普」 台灣民主價值還剩什麼？

上月廿八日，美國與以色列聯手大規模攻擊伊朗，旋即斬首了包括伊朗最高領袖哈米尼在內的逾四十名領導人；然而，美以行動並未如預期迅速獲勝，伊朗反而迅速對中東海灣地區、特別是境內有美國軍事基地的國家施以報復行動，並宣布封鎖荷莫茲海峽。迄今，因中東空域封鎖，使中東航線幾乎全面停擺，並讓卡達、阿聯酋等原有的交通樞紐停擺；各國股市也受到影響，戰爭的負面效應正快速延燒。

【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

【重磅快評】伊朗選出新領袖 恐比霍梅尼革命更顛覆地緣格局

飛彈、無人機與轟炸機互轟五天後，與美以聯軍與伊朗的戰鬥正在走向持久戰，最初將是以周為單位，接著可能以月為單位，而這恐是美國不想要的結局。美以在第一階段的戰鬥中雖取得部分勝利，但他們卻正在輸掉戰略。而輸掉戰略的結果是：美國不會被迫離開中東，但它在中東的地位將大不如前。

【重磅快評】猛推副手上陣 卓揆怯戰也怕菜鳥質詢？

兼任國民黨台北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽日前受訪談選情，他認為行政院副院長鄭麗君是民進黨最強的市長人選，但考慮到總統賴清德可能勸不動，也許最後是閣揆卓榮泰出馬；連日來，卓、鄭成了選情熱議人選，卓揆在立院答詢時頻作球給鄭，還虧藍委「好像很怕鄭麗君」，但鄭偏不接球，此一情景似乎正反映卓揆的怯戰心境。

【重磅快評】天然氣11天見底 曾文生卻大談廣建燃氣機組？

中東戰火再起，台灣能源供給吃緊，台灣自卡達進口原油占比6%、天然氣占比達33.7%，經濟部表示將啟動能源應變小組，協調能源供給來源；台電董事長曾文生卻提出警示，指AI產業快速擴張，未來每年用電增加100萬瓩，台電須系統性檢討電源開發。只是，曾文生談的都是天然氣發電，把國家電力政策交給曾，還真是所託非人。

