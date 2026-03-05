快訊

WBC首戰後 賴總統：明對戰日本將是硬戰 穩住心態為台灣加油

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
我代表隊出戰世界棒球經典賽（WBC），不敵澳洲。賴清德總統賽後在臉書發文指，比賽過程中看到台灣隊長陳傑憲因傷提前退場，期盼他的傷勢沒有大礙；「棒球比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。全力拚戰的每一位球員，都是我們的台灣英雄。」

賴總統指出，本屆經典賽，相信很多國人朋友都和他一樣，在電視機前為Team Taiwan加油。

身為棒球迷的賴總統細數各種比賽細節，他說，賽前，代表隊面臨 Jonathon Long、李灝宇先後因傷退賽的挑戰，球員們按照規劃、依然全力以赴。接續上陣的台灣好手張政禹，也火速接受使命、前往東京。先發的徐若熙投出四局3K、零失分的表現，穩定士氣、值得驕傲。打出本屆代表隊首安的張育成、成功化解滿壘危機的張奕、變速球連發的林詩翔，以及上演美技飛撲的宋晟睿，都讓大家看見台灣選手拚戰到底的精神。

賴總統說，「明天對戰日本將是一場硬戰。讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。台灣加油！」

