李慧芝：台美ART30天內送政院 待美通知再送立院審議
台美2月13日簽署台美對等貿易協定（ART），外界關注是否須於30天內送立法院審議。行政院今天解釋，30天期限是指主管機關報至行政院的時間，ART將在30天內送政院，待美方通知、雙方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會審議。
美國最高法院2月20日裁定，IEEPA（國際緊急經濟權力法）並無授權總統徵收關稅，形同宣告總統川普去年實施廣泛的對等關稅法源無效。但川普隨即改採「1974年貿易法」第122條，對全球統一徵收15%關稅且疊加既有MFN（最惠國待遇稅率），最長為期150天，若經國會同意能再延長。
各界關注台美2月13日簽署的ART是否仍有效，以及是否要按條約締結法第8條規範報請行政院核轉立法院審議。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會說明，依照「條約締結法」第8條規定，30天是指主管機關報到行政院的期限，例如台灣跟帛琉共和國2022年8月30日簽署刑事司法互助協定，法務部同年9月22日報到行政院，行政院於11月函送立法院。
ART屬於條約締結法中之條約案，根據條約締結法第8條，條約案經簽署後，主辦機關應於30天內報請行政院核轉立法院審議。
李慧芝強調，台美在MOU以及ART都取得最佳待遇，在美國最高法院判決後，談判團隊也已經跟美方取得聯繫並且持續溝通，藉以確保台灣取得的最佳利益，讓台灣產業能享有相對優勢及最佳待遇。目前美方承諾在完成內部行政作為及法律途徑後，就會依序通知已經簽約的國家，其中也包含台灣。
李慧芝說，台灣會在與美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會，若有最新進度也會持續向社會說明。
