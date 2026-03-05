快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

李慧芝：台美ART30天內送政院 待美通知再送立院審議

中央社／ 記者賴于榛、高華謙台北5日電

台美2月13日簽署台美對等貿易協定（ART），外界關注是否須於30天內送立法院審議。行政院今天解釋，30天期限是指主管機關報至行政院的時間，ART將在30天內送政院，待美方通知、雙方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會審議。

美國最高法院2月20日裁定，IEEPA（國際緊急經濟權力法）並無授權總統徵收關稅，形同宣告總統川普去年實施廣泛的對等關稅法源無效。但川普隨即改採「1974年貿易法」第122條，對全球統一徵收15%關稅且疊加既有MFN（最惠國待遇稅率），最長為期150天，若經國會同意能再延長。

各界關注台美2月13日簽署的ART是否仍有效，以及是否要按條約締結法第8條規範報請行政院核轉立法院審議。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會說明，依照「條約締結法」第8條規定，30天是指主管機關報到行政院的期限，例如台灣跟帛琉共和國2022年8月30日簽署刑事司法互助協定，法務部同年9月22日報到行政院，行政院於11月函送立法院。

ART屬於條約締結法中之條約案，根據條約締結法第8條，條約案經簽署後，主辦機關應於30天內報請行政院核轉立法院審議。

李慧芝強調，台美在MOU以及ART都取得最佳待遇，在美國最高法院判決後，談判團隊也已經跟美方取得聯繫並且持續溝通，藉以確保台灣取得的最佳利益，讓台灣產業能享有相對優勢及最佳待遇。目前美方承諾在完成內部行政作為及法律途徑後，就會依序通知已經簽約的國家，其中也包含台灣。

李慧芝說，台灣會在與美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會，若有最新進度也會持續向社會說明。

李慧芝 貿易協定 法務部

延伸閱讀

台美關稅沒進展 政院：美方承諾內部行政作業完成後會通知我國

台美協定30天內送立院審議？ 政院不急 搬條約締結法解釋

證交所：台美ART有利台鏈

關稅生變 台美貿易協定效力 卓揆：待美通知

相關新聞

盧秀燕訪美為總統大位？醫揭她早下第一步棋 目前遭遇最大困境

台中市長盧秀燕預計11日（三）訪美，各界認為是她競逐2028總統大位的起手式。但時事評論家、醫師沈政男揭露，盧秀燕早在前年就下了第一步棋，但她想競逐大位，美國或藍白合非目前首要問題，她須先克服國民黨內的兩個太陽困境。

WBC首戰後 賴總統：明對戰日本將是硬戰 穩住心態為台灣加油

我代表隊出戰世界棒球經典賽（WBC），不敵澳洲。賴清德總統賽後在臉書發文指，比賽過程中看到台灣隊長陳傑憲因傷提前退場，期盼他的傷勢沒有大礙；「棒球比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。全力拚戰的每一位球員，都是我們的台灣英雄。」

竹縣長藍營內戰埋分裂隱憂 月底初選揭曉選情仍不容樂觀

新竹縣堪稱藍營最強固票倉之一，執政長達20多年，如今卻成藍營內戰熱區。副縣長陳見賢與國民黨立委徐欣瑩為爭取國民黨新竹縣長提名，兩陣營針鋒相對、相互指控，甚至鬧上法院。徐欣瑩、陳見賢不僅個人形象、政治風格大不同，背後也有各自相挺力量，呈現「空戰」對決「陸戰」狀態。

「育兒減少工時」洪申翰恐淪為象徵性 楊智伃酸：馬後炮部長

台北市長蔣萬安先前拋出「育兒減少工時計畫」，勞動部長洪申翰昨開記者會喊加碼企業托育，並談北市府政策若無配套，恐淪為象徵性試辦。國民黨北市議員參選人楊智伃說，只會批評的勞動部做了些什麼，整場記者會只看到急著放馬後炮的部長。

一起前進美國！盧秀燕WBC最強應援包 吃定日韓捷澳　

二○二六年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，全台掀起應援熱潮。台中市長盧秀燕近期在社群平台發布「What’s in my bag」開箱影片，化身應援領隊替中華隊加油。影片中她身披中華隊經典法披，從包包中逐一拿出應援小物與美食，開場氣氛熱血十足，也展現力挺國手的決心。

台美關稅沒進展 政院：美方承諾內部行政作業完成後會通知我國

台美對等貿易協定先前已經簽訂，對於最新進展，行政院發言人李慧芝5日表示，台美雙方已達成共識，美方承諾，在完成其內部行政作業及相關法律程序後，將依序通知已簽署協議的國家，包括我國在內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。