盧秀燕訪美為總統大位？醫揭她早下第一步棋 目前遭遇最大困境

台中市長盧秀燕預計11日（三）訪美，各界認為是她競逐2028總統大位的起手式。但時事評論家、醫師沈政男揭露，盧秀燕早在前年就下了第一步棋，但她想競逐大位，美國或藍白合非目前首要問題，她須先克服國民黨內的兩個太陽困境。

沈政男指出，盧秀燕稱除了城市外交，也將在關稅、軍購上盡力促進台美關係。外界認為，是她競逐2028總統的起手式，但她在2024年7月曾訪美，因颱風攪局，行程腰斬，但從此可知，當時就在為競逐大位作準備，早就開始下第一步棋。

而盧秀燕訪美前與黨內立委交換對於關稅、軍購意見，民進黨則批評她，台中市長去美國訪問，角色錯亂，跟市政無關。從這兩部分可窺見，她若有選國民黨主席，訪美更師出有名，也更能整合全黨戰力，按自己步調迎戰今年跟2028大選。

他進一步表示，目前仍有人懷疑盧秀燕是否代表國民黨角逐2028總統大選，其實就是她了，因國民黨內像韓國瑜或蔣萬安等人可能性太小。但她選正或副，唯一變數就是柯文哲官司，柯若判10年以上，那盧為正，反之藍白要合就要協調。

不管藍白在2028組合如何，盧秀燕若要進軍中央選2028，國政大方針裡，最困難的是美中台三方關係，她為此在訪美前拋出了新口號「友美睦陸」，意思就是兩岸和台美之間關係都要弄好，開始在「媽媽市長」形象上建立國家元首格局。

但要注意的是，國民黨主席鄭麗文打算訪陸後訪美，沈政男說，除了民眾黨內有「兩個太陽」，藍營也面臨同樣問題。一個是人氣最高的明星、2028的總統可能候選人盧秀燕，另外一個就是鄭麗文；前者看似溫和媽媽型，後者個性較為剛烈。

盧秀燕雖說兩人情同姐妹，但是鄭至少有兩次好像不賣她面子，就是對於誰代表國民黨選2028，鄭說不一定是誰誰誰；台中市長初選民調，盧盼早一點，鄭踩很硬就是3月底。盧秀燕得先弄好兩人溝通問題，否則恐影響2026跟2028選舉。