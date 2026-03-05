盧秀燕訪美為總統大位？醫揭她早下第一步棋 目前遭遇最大困境

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台中市長盧秀燕預計11日訪問美國，4日邀產業界代表座談，了解美國關稅改採一二二條款後的衝擊與業界訴求。本報資料照
台中市長盧秀燕預計11日（三）訪美，各界認為是她競逐2028總統大位的起手式。但時事評論家、醫師沈政男揭露，盧秀燕早在前年就下了第一步棋，但她想競逐大位，美國或藍白合非目前首要問題，她須先克服國民黨內的兩個太陽困境。

沈政男指出，盧秀燕稱除了城市外交，也將在關稅、軍購上盡力促進台美關係。外界認為，是她競逐2028總統的起手式，但她在2024年7月曾訪美，因颱風攪局，行程腰斬，但從此可知，當時就在為競逐大位作準備，早就開始下第一步棋。

而盧秀燕訪美前與黨內立委交換對於關稅、軍購意見，民進黨則批評她，台中市長去美國訪問，角色錯亂，跟市政無關。從這兩部分可窺見，她若有選國民黨主席，訪美更師出有名，也更能整合全黨戰力，按自己步調迎戰今年跟2028大選。

他進一步表示，目前仍有人懷疑盧秀燕是否代表國民黨角逐2028總統大選，其實就是她了，因國民黨內像韓國瑜或蔣萬安等人可能性太小。但她選正或副，唯一變數就是柯文哲官司，柯若判10年以上，那盧為正，反之藍白要合就要協調。

不管藍白在2028組合如何，盧秀燕若要進軍中央選2028，國政大方針裡，最困難的是美中台三方關係，她為此在訪美前拋出了新口號「友美睦陸」，意思就是兩岸和台美之間關係都要弄好，開始在「媽媽市長」形象上建立國家元首格局。

但要注意的是，國民黨主席鄭麗文打算訪陸後訪美，沈政男說，除了民眾黨內有「兩個太陽」，藍營也面臨同樣問題。一個是人氣最高的明星、2028的總統可能候選人盧秀燕，另外一個就是鄭麗文；前者看似溫和媽媽型，後者個性較為剛烈。

盧秀燕雖說兩人情同姐妹，但是鄭至少有兩次好像不賣她面子，就是對於誰代表國民黨選2028，鄭說不一定是誰誰誰；台中市長初選民調，盧盼早一點，鄭踩很硬就是3月底。盧秀燕得先弄好兩人溝通問題，否則恐影響2026跟2028選舉。

竹縣長藍營內戰埋分裂隱憂 月底初選揭曉選情仍不容樂觀

新竹縣堪稱藍營最強固票倉之一，執政長達20多年，如今卻成藍營內戰熱區。副縣長陳見賢與國民黨立委徐欣瑩為爭取國民黨新竹縣長提名，兩陣營針鋒相對、相互指控，甚至鬧上法院。徐欣瑩、陳見賢不僅個人形象、政治風格大不同，背後也有各自相挺力量，呈現「空戰」對決「陸戰」狀態。

「育兒減少工時」洪申翰恐淪為象徵性 楊智伃酸：馬後炮部長

台北市長蔣萬安先前拋出「育兒減少工時計畫」，勞動部長洪申翰昨開記者會喊加碼企業托育，並談北市府政策若無配套，恐淪為象徵性試辦。國民黨北市議員參選人楊智伃說，只會批評的勞動部做了些什麼，整場記者會只看到急著放馬後炮的部長。

一起前進美國！盧秀燕WBC最強應援包 吃定日韓捷澳　

二○二六年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，全台掀起應援熱潮。台中市長盧秀燕近期在社群平台發布「What’s in my bag」開箱影片，化身應援領隊替中華隊加油。影片中她身披中華隊經典法披，從包包中逐一拿出應援小物與美食，開場氣氛熱血十足，也展現力挺國手的決心。

台美關稅沒進展 政院：美方承諾內部行政作業完成後會通知我國

台美對等貿易協定先前已經簽訂，對於最新進展，行政院發言人李慧芝5日表示，台美雙方已達成共識，美方承諾，在完成其內部行政作業及相關法律程序後，將依序通知已簽署協議的國家，包括我國在內。

台美協定30天內送立院審議？ 政院不急 搬條約締結法解釋

台美2月13日簽署對等貿易協定，行政院經貿談判辦公室依法應於30日內報請行政院，再核轉立法院審議，但美方關稅政策生變，政院能否趕在30日內完成引發關注。行政院說明，30天是指報到行政院的期限，政府正密切與美方溝通，待確認我方最佳利益後，再將協定文本及影響評估送交國會。

