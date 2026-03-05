「育兒減少工時」洪申翰恐淪為象徵性 楊智伃酸：馬後炮部長

台北市長蔣萬安先前拋出「育兒減少工時計畫」，勞動部長洪申翰昨開記者會喊加碼企業托育，並談北市府政策若無配套，恐淪為象徵性試辦。國民黨北市議員參選人楊智伃說，只會批評的勞動部做了些什麼，整場記者會只看到急著放馬後炮的部長。

楊智伃表示，蔣萬安率先宣布推動「育兒減少工時計畫」，讓家長在不減薪的情況下，每天減少一小時工時，由市府補助企業減少的薪資。這項政策一宣布，勞動部突然召開記者會，喊出要加碼「企業托育」政策，時間點這麼巧，難免讓人質疑。

她說，是不是看到蔣萬安領先全國推出政策，洪申翰才突然想起來自己是勞動部部長。更令人看不懂的是，洪申翰一邊坦承北市府的試辦方向「他也同意」，一邊卻又批評北市只是「象徵性試辦」，既然認同方向，為什麼不跟進推動？

楊智伃說，如果只會批評，那請問勞動部到底做了什麼？台北市願意往前一步，實際提出制度與補助。洪申翰率領的勞動部，卻只是不斷說「還在評估」、「需要企業一起努力」。政策沒有進度，責任卻想丟給企業。不敢承諾、不願負責，最後只剩下一場記者會。

她批評，整場記者會看下來，只看到一個急著放馬後炮的部長，看到地方政府先做了，才趕緊出來蹭一下、搶功勞。所以說北市是「象徵性試辦」，真正「象徵性」的是洪申翰這個勞動部部長，只是一個賴政府的裝置藝術，毫無幫助勞工的擔當。