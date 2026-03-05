一起前進美國！盧秀燕WBC最強應援包 吃定日韓捷澳　

二○二六年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，全台掀起應援熱潮。台中市長盧秀燕近期在社群平台發布「What’s in my bag」開箱影片，化身應援領隊替中華隊加油。影片中她身披中華隊經典法披，從包包中逐一拿出應援小物與美食，開場氣氛熱血十足，也展現力挺國手的決心。

影片中盧秀燕還大玩「諧音梗」，將各式物品與對戰國家巧妙連結。面對首戰對手澳洲，她拿出袋鼠娃娃笑說要「好好招呼」澳洲朋友；接著拿出御飯糰，象徵台日大戰要「嗑日挺台灣」。透過輕鬆幽默的開箱方式，將國際賽事的緊張氣氛轉化為趣味互動，也傳遞球迷全力應援、不服輸的氣勢。

除了美食應援，她的包包裡也準備了各式「備戰物資」。她先拿出捷克煙囪捲，象徵面對捷克隊也能輕鬆應戰；隨後又拿出人參飲，笑說「連韓國歐巴最愛的補品也準備好了」，象徵迎戰韓國也要體力滿滿。這份應援清單不僅呼應各國對手，也以輕鬆方式拉近與球迷距離，號召民眾一起準備美食、替中華隊集氣。

影片最後，盧秀燕拿出壓軸的「保嗓神器」喉糖，表示早已準備好為中華隊吶喊到破喉嚨。她熱血喊話：「萬事俱備，連喉糖都準備好了，中華隊加油！我們一起前進美國！」

整段開箱影片節奏輕快、話題十足，也在網路引發討論。她並邀請民眾一起用美食與吶喊為中華隊助陣，期待在本屆WBC賽場上拚出佳績，與全民共同見證挺進決賽、遠征美國的時刻。