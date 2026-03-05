快訊

台美關稅沒進展 政院：美方承諾內部行政作業完成後會通知我國

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美對等貿易協定先前已經簽訂，對於最新進展，行政院發言人李慧芝5日表示，台美雙方已達成共識，美方承諾，在完成其內部行政作業及相關法律程序後，將依序通知已簽署協議的國家，包括我國在內。

台美對等貿易協定已簽署，然美國最高法院判定美國總統川普先前所提出的對等關稅無效，隨後川普政府也緊急改引用122條款課徵關稅，不過這對於台美先前所簽署的協定也造成一定程度的影響，再加上我國法規規定簽署後的契約需要依照《條約締結法》送至立法院審查，對於目前關稅的進展也出現變數。

先前行政院副院長鄭麗君也強調，台灣和美國已經達成協議、取得相對的優惠待遇，是我國面對後續美國關稅政策變動的一個有利的基礎。美方現在正進行關稅政策工具的重建，不論是301條款或是其他的法律途徑，行政團隊都密切地關注。

不過隨著時間流逝，關稅遲遲未有動靜，且條約締結法有也規定期限，外界關心是否台美關稅會出現變局，李慧芝今日說明，依《條約締結法》第8條規定，所謂30天期限，是指主管機關須於簽署後30日內報告行政院，而非30日內送立法院審議。以我國與帛琉共和國所簽署的刑事司法互助協定為例，該協定於2022年8月30日簽署，法務部於9月22日報請行政院，符合30日內報院的規定；行政院則於同年11月3日函送立法院，相關程序均依法辦理。

李慧芝強調，無論是投資MOU或ART部分，我方均已爭取到最佳待遇，在美國最高法院判決出爐後，談判團隊已立即與美方取得聯繫，並持續密切溝通，確保我方既有成果不受影響，讓台灣產業維持相對優勢並享有最佳待遇。目前我方與美方已有一定共識並取得美方承諾，在完成其內部行政作業及相關法律程序後，將依序通知已簽署協議的國家，包括我國在內。

李慧芝說，待雙方溝通確認完成後，政府將就最終文本及整體影響評估，一併送交國會審議，如有最新進度，將持續向國人說明。

對於是否重啟談判，鄭麗君先前也強調過，我方立場不會重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇，不因政策變動而受影響。

