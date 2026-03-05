台美協定30天內送立院審議？ 政院不急 搬條約締結法解釋

台美2月13日簽署對等貿易協定，行政院經貿談判辦公室依法應於30日內報請行政院，再核轉立法院審議，但美方關稅政策生變，政院能否趕在30日內完成引發關注。行政院說明，30天是指報到行政院的期限，政府正密切與美方溝通，待確認我方最佳利益後，再將協定文本及影響評估送交國會。

台美關稅談判落幕，行政院指出，會將台美對等貿易協定併同1月簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）一同送立法院審議；不過，由於美國最高法院日前判決對等關稅無效，川普政府援引其他法條對全球課徵10%加最惠國MFN稅率，也使台美協定效力受質疑。

行政院長卓榮泰日前說，美方曾稱會延續與各國談妥的關稅政策，政府會將ART與MOU作為因應美國關稅政策基礎，一旦確保台灣取得相對優勢再送國會。

根據「條約締結法」第8條，條約案經簽署後，經貿辦應於30天內將ART報請行政院核轉立法院審議，目前自謙月起已20天，各界關注政府後續作為。

行政院發言人李慧芝說明，「條約締結法」第8條所稱的30天，是指「主管機關報到行政院的期限」，例如我國跟帛琉共和國簽署的刑事司法互助協定，是在2022年8月30日簽署，法務部於當年9月22日報到行政院，符合法定30天內的期限，行政院則在同年11月函送立法院。

李慧芝強調，台美MOU或是ART皆取得最佳待遇，在美國最高法院判決後，談判團隊已與美方取得聯繫且持續密切溝通，確保我方最佳利益，讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。

「我方跟美方有一定共識，美方承諾在完成內部行政作為及法律途徑後，就依序通知經簽約的國家，其中包含我國在內。」李慧芝重申，我方在跟美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會，若有最新進度會持續跟國人說明。