聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台美2月13日簽署對等貿易協定，行政院經貿談判辦公室依法應於30日內報請行政院，再核轉立法院審議，但美方關稅政策生變，政院能否趕在30日內完成引發關注。行政院說明，30天是指報到行政院的期限，政府正密切與美方溝通，待確認我方最佳利益後，再將協定文本及影響評估送交國會。

台美關稅談判落幕，行政院指出，會將台美對等貿易協定併同1月簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）一同送立法院審議；不過，由於美國最高法院日前判決對等關稅無效，川普政府援引其他法條對全球課徵10%加最惠國MFN稅率，也使台美協定效力受質疑。

行政院長卓榮泰日前說，美方曾稱會延續與各國談妥的關稅政策，政府會將ART與MOU作為因應美國關稅政策基礎，一旦確保台灣取得相對優勢再送國會。

根據「條約締結法」第8條，條約案經簽署後，經貿辦應於30天內將ART報請行政院核轉立法院審議，目前自謙月起已20天，各界關注政府後續作為。

行政院發言人李慧芝說明，「條約締結法」第8條所稱的30天，是指「主管機關報到行政院的期限」，例如我國跟帛琉共和國簽署的刑事司法互助協定，是在2022年8月30日簽署，法務部於當年9月22日報到行政院，符合法定30天內的期限，行政院則在同年11月函送立法院。

李慧芝強調，台美MOU或是ART皆取得最佳待遇，在美國最高法院判決後，談判團隊已與美方取得聯繫且持續密切溝通，確保我方最佳利益，讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。

「我方跟美方有一定共識，美方承諾在完成內部行政作為及法律途徑後，就依序通知經簽約的國家，其中包含我國在內。」李慧芝重申，我方在跟美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會，若有最新進度會持續跟國人說明。

台美關稅沒進展 政院：美方承諾內部行政作業完成後會通知我國

台美對等貿易協定先前已經簽訂，對於最新進展，行政院發言人李慧芝5日表示，台美雙方已達成共識，美方承諾，在完成其內部行政作業及相關法律程序後，將依序通知已簽署協議的國家，包括我國在內。

台美協定30天內送立院審議？ 政院不急 搬條約締結法解釋

台美2月13日簽署對等貿易協定，行政院經貿談判辦公室依法應於30日內報請行政院，再核轉立法院審議，但美方關稅政策生變，政院能否趕在30日內完成引發關注。行政院說明，30天是指報到行政院的期限，政府正密切與美方溝通，待確認我方最佳利益後，再將協定文本及影響評估送交國會。

不只吃爆澳洲國民抹醬...蔣萬安中午到香堤廣場直播應援

世界棒球經典賽（WBC）今天開打，上午11點起中華隊對上澳洲隊，北市長蔣萬安今早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊集氣。中午12點05分蔣萬安也與澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）到香提廣場參加直播派對，為各自的隊伍加油！

影／準備無尾熊餅乾 洪孟楷：為中華隊加油贏澳洲

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，時間正好是中華隊於經典賽對上澳洲，立委洪孟楷準備無尾熊餅乾，發放給開會的立委，希望中華隊首戰贏過澳洲。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。他說，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，請大家吃無尾熊小餅乾，「懂的就懂」，把中華隊最好的士氣拿出來。

