51團逾千名國人仍在境外 政院：協調航班助國人順利返台

中東情勢惡化，外交部已調整多國旅遊警示。交通部觀光署統計，截至3月5日上午，原預計3月10日前返國、目前仍在歐洲或中東轉機地區的旅行團共51團、1,327人。其中原規劃經杜拜轉機者計42團、1,126人，已有40團、1,084人改由其他航點轉機返台；尚有2團、42人滯留里斯本與巴塞隆納。

行政院長卓榮泰表示，賴總統已於2月28日聽取國安簡報，指示行政團隊密切關注區域情勢並提前部署。行政院並於3月2日及4日邀集外交部、交通部、財政部、經濟部與金管會等部會召開會議，研商各項應變措施。

觀光署指出，杜拜機場一度關閉，原有10團、224人在阿拉伯聯合大公國，然原本封閉的領空已經有開啟安全通道提供商用航班往來，其中3團、77人已搭乘5日阿聯酋航空班機返台，目前仍有7團、147人尚未返國，觀光署已逐一洽詢旅行社掌握後續安排。

外交部指出，伊朗在2月28日遭美國與以色列空襲後，對中東多國展開報復行動，導致區域多國領空關閉。為確保國人安全，外交部已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示提升為「紅色」（儘速離境）；3月1日將阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼調整為「橙色」（避免前往）；3月3日再將約旦、埃及列為「橙色」警示。

在僑民與旅客協助方面，外交部指出，駐外館處已第一時間啟動緊急應變機制，配合情勢發展執行護僑行動。旅居當地國人如有離境需求，可選擇復航商業班機，或由館處協助經陸路前往鄰近國家，再轉搭民航班機返國。

交通部亦請旅行業者妥善維護旅客安全並加強照料，並請品保協會提供必要協助。對於暫無離境意願的僑民，外交部也透過駐外館處主動聯繫，提供必要生活協助，確保安全。