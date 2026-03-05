林佳龍感謝吐瓦魯總理盛情款待 期許建立「kaitasi」般家人情誼

外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分訪問友邦吐瓦魯，4日晚間透過社群表示，訪團深切感受到吐瓦魯最溫暖、最真摯的款待。吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）特別以隆重國宴接待，並安排傳統歌舞表演，讓他深刻體會吐瓦魯人民的熱情與善意。林佳龍並在戴斐立邀請下跳了一小段傳統舞蹈 Fatele，為雙方留下珍貴回憶。

在吐瓦魯代理總督皮塔（Afelee Pita）、國會議長伊塔雷理爵士（Sir Iakoba Italeli）等貴賓見證下，林佳龍代表我國政府正式簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，進一步促進雙邊經貿交流，鼓勵企業赴吐瓦魯投資，持續深化台吐堅實邦誼。

林佳龍指出，台灣與美國、日本、澳洲及紐西蘭合作協助吐瓦魯建置的首條海底電纜「Vaka」已於去（2025）年底正式開通，大幅提升吐瓦魯對外網路的頻寬與連線速度。此行他亦代表政府致贈首年度營運費用，期盼持續協助吐瓦魯強化通訊韌性，讓世界看見吐瓦魯，也讓吐瓦魯與台灣、世界更緊密。

林佳龍並特別感謝吐瓦魯長期在國際場域為台灣仗義執言，支持台灣有意義參與世界衛生組織、聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等國際組織。

林佳龍表示，此行是他第三次訪問吐瓦魯，也是首次在當地過夜。近年來，台吐高層互訪頻繁，各項合作計畫務實推展。展望未來，期待台灣與吐瓦魯如同家人般更加緊密，共同實踐「kaitasi」（吐瓦魯語「家人」之意）的精神，繼續並肩向前、互相扶持。