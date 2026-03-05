不只吃爆澳洲國民抹醬...蔣萬安中午到香堤廣場直播應援

世界棒球經典賽（WBC）今天開打，上午11點起中華隊對上澳洲隊，北市長蔣萬安今早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊集氣。中午12點05分蔣萬安也與澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）到香提廣場參加直播派對，為各自的隊伍加油！

蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油，蔣今受訪坦言，「哇，覺得那個味道非常的濃，有點不太能接受，但是搭配吐司以後確實還蠻好吃的。」

蔣萬安說，中華隊第一場對上澳洲隊，為中華隊加油，希望所有的民眾一起為中華隊集氣來打氣。