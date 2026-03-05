不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

侯友宜強調，新北市是在建設高峰期，他特別要跟里長們報告，新北市這幾年花最多錢是在軌道建設，新北市的軌道建設已完成環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，今年完工的三鶯線會通車，明年底萬大中和線會完工。

侯友宜說，光他任內這幾年就花了1300 多億，且他現在「七線齊發」在蓋捷運，包括新北土城三鶯線、三鶯線的八德延伸線、汐東線、基隆捷運、環狀線的南段跟北段、還有淡海輕軌第二期，加一加，七線齊發總共要花 5000 多億。

他說，新北市其實財源有限，他一直拼是希望在有限財源內開源節流，像新北市的「第二行政中心」未來在三重，將近有3、4千位員工會搬過去，那邊並沒有花到市政府的錢，只有裝潢費用，都是用回饋機制去處理。包括「塭仔圳」他也會留下幾百億給下一任的市長，塭仔圳他整理完了，留下來的錢給下一任市長好好去發揮，他強調雖然人均預算最少，但新北市的建設並沒有停歇。

侯友宜也指，他的公務生涯至今第50年，努力工作認真，這 16年來從第一家公共托育做到現在 120 家，國民運動中心從第一家到今年會完成 20 家，這是全台灣最多國民運動中心，超過台北市很多，他在市長任內一定跟大家打拼把重大建設做好。

另外，中和市民關心的中和光復線，這條要銜接到國父紀念館，這條要做但過去好幾年沒做，以前台北市有意見，就像他在講汐止民生線，對基隆 2、30 年都沒開工，他來拍板定案後，台北那時候也不同意，現在台北同意了，現在要接起來，基隆捷運也併進去做了。

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談。記者林媛玲／攝影