快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

侯友宜強調，新北市是在建設高峰期，他特別要跟里長們報告，新北市這幾年花最多錢是在軌道建設，新北市的軌道建設已完成環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，今年完工的三鶯線會通車，明年底萬大中和線會完工。

侯友宜說，光他任內這幾年就花了1300 多億，且他現在「七線齊發」在蓋捷運，包括新北土城三鶯線、三鶯線的八德延伸線、汐東線、基隆捷運、環狀線的南段跟北段、還有淡海輕軌第二期，加一加，七線齊發總共要花 5000 多億。

他說，新北市其實財源有限，他一直拼是希望在有限財源內開源節流，像新北市的「第二行政中心」未來在三重，將近有3、4千位員工會搬過去，那邊並沒有花到市政府的錢，只有裝潢費用，都是用回饋機制去處理。包括「塭仔圳」他也會留下幾百億給下一任的市長，塭仔圳他整理完了，留下來的錢給下一任市長好好去發揮，他強調雖然人均預算最少，但新北市的建設並沒有停歇。

侯友宜也指，他的公務生涯至今第50年，努力工作認真，這 16年來從第一家公共托育做到現在 120 家，國民運動中心從第一家到今年會完成 20 家，這是全台灣最多國民運動中心，超過台北市很多，他在市長任內一定跟大家打拼把重大建設做好。

另外，中和市民關心的中和光復線，這條要銜接到國父紀念館，這條要做但過去好幾年沒做，以前台北市有意見，就像他在講汐止民生線，對基隆 2、30 年都沒開工，他來拍板定案後，台北那時候也不同意，現在台北同意了，現在要接起來，基隆捷運也併進去做了。

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談，並發送福袋給現場出席的里長。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談，並發送福袋給現場出席的里長。記者林媛玲／攝影

延伸閱讀

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

北市首推育兒減少工時計畫 業者不減薪可獲對應的八成薪資補貼

相關新聞

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

脆轉行文引來蔡英文問「有人跟我一樣嗎？」 網暴動：太閒就回來選

前總統蔡英文在社群平台Threads相當活躍，不時分享退休後的生活，還會海巡留言，在年輕族群享有高人氣。有網友發文提問，好奇大家最大的職業轉變是什麼。蔡英文留言PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」網友紛紛歪樓，喊話再出來選總統。

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

影／準備無尾熊餅乾 洪孟楷：為中華隊加油贏澳洲

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，時間正好是中華隊於經典賽對上澳洲，立委洪孟楷準備無尾熊餅乾，發放給開會的立委，希望中華隊首戰贏過澳洲。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。他說，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，請大家吃無尾熊小餅乾，「懂的就懂」，把中華隊最好的士氣拿出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。