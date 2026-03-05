經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。他說，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，請大家吃無尾熊小餅乾，「懂的就懂」，把中華隊最好的士氣拿出來。

國民黨團今上午召開大會，逢中華隊WBC經典賽首戰對決澳洲隊。洪孟楷為棒球迷，他準備相當數量的無尾熊餅乾，並發放給在場媒體和藍委。洪孟楷說，WBC上午11時開打，不管身在何處，在東京現場或在台灣、世界各地，只要支持、認同、希望中華隊能夠晉級，希望大家用最熱血的心加油，即便是在黨團大會，手機非常方便，會關注中華隊的比賽，一場一場贏下來。

洪孟楷表示，他今天特別在黨團大會開始的時候，為黨團的同仁準備無尾熊小餅乾，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來。請大家吃無尾熊小餅乾，懂的就懂，把中華隊最好的士氣拿出來。

洪孟楷也說，他有安排去日本，半年前已規畫行程，難得能近距離來為中華隊加油，會跟太太前往日本，一起為中華隊加油。

洪孟楷強調，這次WBC實力非常強勁，日本有大谷翔平、山本由伸，美國有「法官」等。每個國家都徵召最強的棒球好手，真的不容易，他絕對不會看衰自己的球員，能入選中華隊都是一時之選，相信球員能夠發揮最強的戰力。

洪孟楷說，他一個多月前已拋磚引玉，只要能夠中華隊能夠順利晉級，打進邁阿密，他會發300份雞排。雞排數量多少不是重點，要的是大家一起集氣。他知道很多民進黨委員已在這周，陸續飛去東京加油，對棒球來講，這是非常嚴肅的事情，大家不能開玩笑，就是一致對外，團結一心，讓中華隊永遠是台灣的驕傲。