快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。記者屈彥辰／攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。記者屈彥辰／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。他說，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，請大家吃無尾熊小餅乾，「懂的就懂」，把中華隊最好的士氣拿出來。

國民黨團今上午召開大會，逢中華隊WBC經典賽首戰對決澳洲隊。洪孟楷為棒球迷，他準備相當數量的無尾熊餅乾，並發放給在場媒體和藍委。洪孟楷說，WBC上午11時開打，不管身在何處，在東京現場或在台灣、世界各地，只要支持、認同、希望中華隊能夠晉級，希望大家用最熱血的心加油，即便是在黨團大會，手機非常方便，會關注中華隊的比賽，一場一場贏下來。

洪孟楷表示，他今天特別在黨團大會開始的時候，為黨團的同仁準備無尾熊小餅乾，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來。請大家吃無尾熊小餅乾，懂的就懂，把中華隊最好的士氣拿出來。

洪孟楷也說，他有安排去日本，半年前已規畫行程，難得能近距離來為中華隊加油，會跟太太前往日本，一起為中華隊加油。

洪孟楷強調，這次WBC實力非常強勁，日本有大谷翔平、山本由伸，美國有「法官」等。每個國家都徵召最強的棒球好手，真的不容易，他絕對不會看衰自己的球員，能入選中華隊都是一時之選，相信球員能夠發揮最強的戰力。

洪孟楷說，他一個多月前已拋磚引玉，只要能夠中華隊能夠順利晉級，打進邁阿密，他會發300份雞排。雞排數量多少不是重點，要的是大家一起集氣。他知道很多民進黨委員已在這周，陸續飛去東京加油，對棒球來講，這是非常嚴肅的事情，大家不能開玩笑，就是一致對外，團結一心，讓中華隊永遠是台灣的驕傲。

東京 邁阿密 經典賽

延伸閱讀

經典賽／台灣球迷擠爆東蛋畫面曝光 講國台語揮國旗「真的是主場啊」

勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

讀家觀點／全民集氣 為經典賽國手加油

經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

相關新聞

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

脆轉行文引來蔡英文問「有人跟我一樣嗎？」 網暴動：太閒就回來選

前總統蔡英文在社群平台Threads相當活躍，不時分享退休後的生活，還會海巡留言，在年輕族群享有高人氣。有網友發文提問，好奇大家最大的職業轉變是什麼。蔡英文留言PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」網友紛紛歪樓，喊話再出來選總統。

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

影／準備無尾熊餅乾 洪孟楷：為中華隊加油贏澳洲

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，時間正好是中華隊於經典賽對上澳洲，立委洪孟楷準備無尾熊餅乾，發放給開會的立委，希望中華隊首戰贏過澳洲。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。他說，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，請大家吃無尾熊小餅乾，「懂的就懂」，把中華隊最好的士氣拿出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。