0票反對的三讀案也不副署 洪孟楷：賴總統五院茶敘談「化」 表裡不一

政院宣布不副署立院三讀通過的衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法。國民黨立委洪孟楷批評，連被貼上「中天條款」標籤的衛廣法修正，表決時連民進黨團都集體棄權，最終形成60：0三讀通過，無人反對的法律政院都拒絕副署、不執行，賴總統五院茶敘口口聲聲談「化」，完全表裡不一。

洪孟楷透過臉書表示，昨晚行政院宣布，針對上會期三項法案不副署。然而依憲政程序，行政院若有意見，應在收到法案10日內提出覆議。如今卻未依法提出覆議，無論是擔心再次被立院否決，或是圖方便、認為行政權可以凌駕立法權，只要行政院認定就能選擇性不執行三讀通過的法律，都是對我國行政、立法相互監督制衡制度的嚴重破壞。

洪孟楷說，更離譜的是，上會期衛星廣播電視法第19條最終表決時，民進黨團集體棄權，最後以60：0三讀通過。立法過程中連反對理由都說不出口、不敢表態，如今行政院卻選擇不副署、不執行，到底怎麼好意思？也再次證明，賴總統五院茶敘口口聲聲談「化」，完全表裡不一。

洪孟楷表示，此次衛廣法修法內容眾多，在交通委員會早已充分討論。例如第64條修正案，在送院會處理前即決定不再交付黨團協商；另外第1、2、11、15條等修正案，以及第4、10、12-1條等條文，也都是在三黨團有共識、且 NCC列席官員同意的情況下通過。

洪孟楷說，如今行政院卻以不副署的方式否決衛廣法修法三讀條文，等同凌駕立法院、羞辱NCC、也打臉當時同意條文的民進黨團。行政院有這樣的權力嗎？民進黨口口聲聲說的委員會中心主義，蕩然無存。

洪孟楷說，至於外界爭議較大的第19條，即使被貼上「中天條款」的標籤，但實際立法精神是全面適用、保障新聞自由，並非針對任何特定媒體。也因此在院會表決時，民進黨團罕見選擇集體棄權，最終形成60：0、無人反對的三讀通過結果。

洪孟楷認為，連沒有任何民意代表投反對票的法律，行政院都可以拒絕副署、不執行，還有把人民的意志放在眼裡嗎？

洪孟楷說，不敢覆議、不願面對、更不依法執行。賴總統在五院茶敘之後，行政院的作為反而更加傲慢鴨霸。這樣的表裡不一，不僅破壞憲政秩序，也讓朝野對話更加困難。破壞憲政、製造對立，行政院必須負起最大的責任。