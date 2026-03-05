快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

0票反對的三讀案也不副署 洪孟楷：賴總統五院茶敘談「化」 表裡不一

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
政院宣布不副署立院三讀通過的衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法。圖／聯合報系資料照片
政院宣布不副署立院三讀通過的衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法。圖／聯合報系資料照片

政院宣布不副署立院三讀通過的衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法。國民黨立委洪孟楷批評，連被貼上「中天條款」標籤的衛廣法修正，表決時連民進黨團都集體棄權，最終形成60：0三讀通過，無人反對的法律政院都拒絕副署、不執行，賴總統五院茶敘口口聲聲談「化」，完全表裡不一。

洪孟楷透過臉書表示，昨晚行政院宣布，針對上會期三項法案不副署。然而依憲政程序，行政院若有意見，應在收到法案10日內提出覆議。如今卻未依法提出覆議，無論是擔心再次被立院否決，或是圖方便、認為行政權可以凌駕立法權，只要行政院認定就能選擇性不執行三讀通過的法律，都是對我國行政、立法相互監督制衡制度的嚴重破壞。

洪孟楷說，更離譜的是，上會期衛星廣播電視法第19條最終表決時，民進黨團集體棄權，最後以60：0三讀通過。立法過程中連反對理由都說不出口、不敢表態，如今行政院卻選擇不副署、不執行，到底怎麼好意思？也再次證明，賴總統五院茶敘口口聲聲談「化」，完全表裡不一。

洪孟楷表示，此次衛廣法修法內容眾多，在交通委員會早已充分討論。例如第64條修正案，在送院會處理前即決定不再交付黨團協商；另外第1、2、11、15條等修正案，以及第4、10、12-1條等條文，也都是在三黨團有共識、且 NCC列席官員同意的情況下通過。

洪孟楷說，如今行政院卻以不副署的方式否決衛廣法修法三讀條文，等同凌駕立法院、羞辱NCC、也打臉當時同意條文的民進黨團。行政院有這樣的權力嗎？民進黨口口聲聲說的委員會中心主義，蕩然無存。

洪孟楷說，至於外界爭議較大的第19條，即使被貼上「中天條款」的標籤，但實際立法精神是全面適用、保障新聞自由，並非針對任何特定媒體。也因此在院會表決時，民進黨團罕見選擇集體棄權，最終形成60：0、無人反對的三讀通過結果。

洪孟楷認為，連沒有任何民意代表投反對票的法律，行政院都可以拒絕副署、不執行，還有把人民的意志放在眼裡嗎？

洪孟楷說，不敢覆議、不願面對、更不依法執行。賴總統在五院茶敘之後，行政院的作為反而更加傲慢鴨霸。這樣的表裡不一，不僅破壞憲政秩序，也讓朝野對話更加困難。破壞憲政、製造對立，行政院必須負起最大的責任。

延伸閱讀

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院拒副署黨產條例修法 救國團：深切遺憾

政院又不副署3修法 在野痛批獨裁

行政院不副署三項修法 藍委批「實質戒嚴」

相關新聞

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

脆轉行文引來蔡英文問「有人跟我一樣嗎？」 網暴動：太閒就回來選

前總統蔡英文在社群平台Threads相當活躍，不時分享退休後的生活，還會海巡留言，在年輕族群享有高人氣。有網友發文提問，好奇大家最大的職業轉變是什麼。蔡英文留言PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」網友紛紛歪樓，喊話再出來選總統。

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

影／準備無尾熊餅乾 洪孟楷：為中華隊加油贏澳洲

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，時間正好是中華隊於經典賽對上澳洲，立委洪孟楷準備無尾熊餅乾，發放給開會的立委，希望中華隊首戰贏過澳洲。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。他說，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，請大家吃無尾熊小餅乾，「懂的就懂」，把中華隊最好的士氣拿出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。