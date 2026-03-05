洪申翰批育兒減工時恐流象徵性試辦...蔣萬安大氣回應一句話

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，遭勞動部長洪申翰質疑，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦，蔣萬安今回應，台北市提出的計畫就是示範性質，「打造育兒友善是我們的責任，這也是中央和地方共同努力的目標」，示範過程有好建議都可參與討論。

台北市長蔣萬安今天上午出席南山信義A26新建工程上梁，對於3月上路的育兒減少工時計畫，先前遭綠營民代批評政策騙局，又遭勞動部長洪申翰質疑，恐流於象徵性試辦。蔣萬安今天被問及此事，蔣說，台北市提出的計畫就是示範性質，鼓勵企業參與，所以也保留了後續擴大經費的彈性。

蔣萬安說，所以三月開始到目前大概四天左右，就已經有超過30家的企業表達意願，而且報名參與這項計劃。所以持續打造育兒友善的環境，這是市府的責任，我們會持續努力，當然這也是中央和地方共同努力的目標，我們也希望在示範過程有好的建議都可以參與討論。