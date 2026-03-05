快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】王定宇的桃花園 聽得進賴總統道德經？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統多次要求擦亮民進黨創黨招牌，但民進黨立委王定宇再爆緋聞，他強調沒有婚內發生不正當事情。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統多次要求擦亮民進黨創黨招牌，但民進黨立委王定宇再爆緋聞，他強調沒有婚內發生不正當事情。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇再爆緋聞案，外傳賴清德總統和民進黨秘書長徐國勇震怒，王定宇昨天卻缺席民進黨中常會，飛去東京看棒球；賴總統在會中意有所指宣布，從政黨員應以更高標準自我規範，以回應國人的期待。賴總統多次要求重新擦亮民進黨創黨招牌，但若「只有道德經、沒有緊箍咒」，民進黨公職依然故我，「桃花園」只會愈開愈旺。

王定宇最近雖拿「恢復單身」當擋箭牌，但他婚內緋聞爭議早就不勝枚舉。5年前，王定宇與議員顏若芳的分居風波，「王八千」從此名揚江湖；王定宇當時辯稱，他在成大讀書時租房，與某中部女立委一同住在屋簷下，「那個才叫同居」。遭無端影射的民進黨立委何欣純大表不滿，強調當時是4人分租，反嗆王不必扯到她，「說100個謊也無法圓謊」。

2年前，狗仔記者葛斯齊爆料，王定宇曾帶「妻子以外的貌美女子」與前總統蔡英文一起吃飯，地方服務處也曾因「人妻風波」遭潑漆不雅文字警告。這次被鏡週刊爆料「奪人小三」，黨內緋聞接二連三，民進黨快要開出一片「綠色桃花園」。

今天下午，徐國勇、立委何欣純將出席民進黨性平部舉辦的「2026姊妹回娘家」活動，王定宇緋聞案將成「必考題」。矛盾的是，民進黨一方面想爭取女性選票、一方面卻頻頻爆出男性黨公職違反三觀的言行，一手拜票、一手跑票，賴主席再多的道德喊話也無濟於事。

王定宇並非普通的從政黨員，他是國防委員會資深立委、民進黨中常委、湧言會派系領袖，多年來與聞國政；如果賴總統無法約束黨政要員，如何去要求廣大的從政黨員？賴總統震怒後拋出一句「更高標準自我規範」，更多人好奇，單身的王定宇會如何自我規範？

外傳民進黨要拔掉王定宇中常委黨職，但黨內人士說，王定宇案尚無違法之虞，屬於社會觀感、道德層次問題，黨中央預計不會有進一步處置。身為緋聞案「過來人」的立委王世堅說，黨主席當然可以道德號召約束從政黨員，也可以有個人好惡決定從嚴，但中常委解職要有一定程序議決才可以。立委莊瑞雄也說，人帥是非多，中常委是票選出來的，要剝奪資格，他比較難想像。

王定宇不只緋聞惹議，網友也曾踢爆他的盜圖前例。王定宇曾在臉書貼出「台南西海岸胡椒蝦」照片，討論女星楊丞琳的「海鮮說」爭議，沒想到卻被網友指控涉嫌盜圖，起先王定宇駁斥，後來又刪文道歉；國民黨立委徐巧芯更曾揪出王定宇多張舊照，大酸「盜圖狂魔連魚丸湯也不放過」。台語所謂「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，小錯誤若養成惡習，長大恐更變本加厲。

賴總統常把「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神掛嘴巴，民進黨紀律評議裁決條例明訂，「黨員關於非政治事務觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分」。王定宇的言行是否破壞民進黨聲譽，社會早有公評；「愛鄉土」若變「愛粉味」，賴總統仍只能道德勸說，桃花依舊笑春風，創黨招牌當然繼續蒙塵。

延伸閱讀

王定宇緋聞 賴清德提「最高標準自我規範」

聯合報黑白集／王定宇的選民服務

王定宇桃色風波 賴清德總統：從政黨員要更高標準自我規範

撇婚外情 王定宇再捲桃色風波

相關新聞

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

脆轉行文引來蔡英文問「有人跟我一樣嗎？」 網暴動：太閒就回來選

前總統蔡英文在社群平台Threads相當活躍，不時分享退休後的生活，還會海巡留言，在年輕族群享有高人氣。有網友發文提問，好奇大家最大的職業轉變是什麼。蔡英文留言PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」網友紛紛歪樓，喊話再出來選總統。

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

影／準備無尾熊餅乾 洪孟楷：為中華隊加油贏澳洲

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，時間正好是中華隊於經典賽對上澳洲，立委洪孟楷準備無尾熊餅乾，發放給開會的立委，希望中華隊首戰贏過澳洲。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今日開打，中華隊首戰對上澳洲隊。國民黨立院黨團今上午召開大會，國民黨立委洪孟楷向在場媒體、國民黨委員發放無尾熊餅乾。他說，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，請大家吃無尾熊小餅乾，「懂的就懂」，把中華隊最好的士氣拿出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。