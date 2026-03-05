【重磅快評】王定宇的桃花園 聽得進賴總統道德經？

民進黨立委王定宇再爆緋聞案，外傳賴清德總統和民進黨秘書長徐國勇震怒，王定宇昨天卻缺席民進黨中常會，飛去東京看棒球；賴總統在會中意有所指宣布，從政黨員應以更高標準自我規範，以回應國人的期待。賴總統多次要求重新擦亮民進黨創黨招牌，但若「只有道德經、沒有緊箍咒」，民進黨公職依然故我，「桃花園」只會愈開愈旺。

王定宇最近雖拿「恢復單身」當擋箭牌，但他婚內緋聞爭議早就不勝枚舉。5年前，王定宇與議員顏若芳的分居風波，「王八千」從此名揚江湖；王定宇當時辯稱，他在成大讀書時租房，與某中部女立委一同住在屋簷下，「那個才叫同居」。遭無端影射的民進黨立委何欣純大表不滿，強調當時是4人分租，反嗆王不必扯到她，「說100個謊也無法圓謊」。

2年前，狗仔記者葛斯齊爆料，王定宇曾帶「妻子以外的貌美女子」與前總統蔡英文一起吃飯，地方服務處也曾因「人妻風波」遭潑漆不雅文字警告。這次被鏡週刊爆料「奪人小三」，黨內緋聞接二連三，民進黨快要開出一片「綠色桃花園」。

今天下午，徐國勇、立委何欣純將出席民進黨性平部舉辦的「2026姊妹回娘家」活動，王定宇緋聞案將成「必考題」。矛盾的是，民進黨一方面想爭取女性選票、一方面卻頻頻爆出男性黨公職違反三觀的言行，一手拜票、一手跑票，賴主席再多的道德喊話也無濟於事。

王定宇並非普通的從政黨員，他是國防委員會資深立委、民進黨中常委、湧言會派系領袖，多年來與聞國政；如果賴總統無法約束黨政要員，如何去要求廣大的從政黨員？賴總統震怒後拋出一句「更高標準自我規範」，更多人好奇，單身的王定宇會如何自我規範？

外傳民進黨要拔掉王定宇中常委黨職，但黨內人士說，王定宇案尚無違法之虞，屬於社會觀感、道德層次問題，黨中央預計不會有進一步處置。身為緋聞案「過來人」的立委王世堅說，黨主席當然可以道德號召約束從政黨員，也可以有個人好惡決定從嚴，但中常委解職要有一定程序議決才可以。立委莊瑞雄也說，人帥是非多，中常委是票選出來的，要剝奪資格，他比較難想像。

王定宇不只緋聞惹議，網友也曾踢爆他的盜圖前例。王定宇曾在臉書貼出「台南西海岸胡椒蝦」照片，討論女星楊丞琳的「海鮮說」爭議，沒想到卻被網友指控涉嫌盜圖，起先王定宇駁斥，後來又刪文道歉；國民黨立委徐巧芯更曾揪出王定宇多張舊照，大酸「盜圖狂魔連魚丸湯也不放過」。台語所謂「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，小錯誤若養成惡習，長大恐更變本加厲。

賴總統常把「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神掛嘴巴，民進黨紀律評議裁決條例明訂，「黨員關於非政治事務觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分」。王定宇的言行是否破壞民進黨聲譽，社會早有公評；「愛鄉土」若變「愛粉味」，賴總統仍只能道德勸說，桃花依舊笑春風，創黨招牌當然繼續蒙塵。