嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法「中天條款」、不當黨產條例排除救國團適用，以及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

包正豪稍早於社群上發文感嘆，「行政院長認為國會通過的法案違憲，所以不副署由立法院通過的法案」，這個讓他在上政治學的時候「很為難啊！」到底應該如何解釋「副署權」呢？無論從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」貼文一出也引發討論，表示「就不演了啊，有甚麼好解釋的」、「我們也在線等」、「行政部門的違憲心證制度，這是我國獨有制度」。