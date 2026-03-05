快訊

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

聽新聞
0:00 / 0:00

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法「中天條款」、不當黨產條例排除救國團適用，以及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

包正豪稍早於社群上發文感嘆，「行政院長認為國會通過的法案違憲，所以不副署由立法院通過的法案」，這個讓他在上政治學的時候「很為難啊！」到底應該如何解釋「副署權」呢？無論從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」貼文一出也引發討論，表示「就不演了啊，有甚麼好解釋的」、「我們也在線等」、「行政部門的違憲心證制度，這是我國獨有制度」。

延伸閱讀

行政院拒副署黨產條例修法 救國團：深切遺憾

政院又不副署3修法 在野痛批獨裁

行政院不副署三項修法 藍委批「實質戒嚴」

國民黨批卓榮泰：把副署權當擋箭牌 不會執政卻很會亂政

相關新聞

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

脆轉行文引來蔡英文問「有人跟我一樣嗎？」 網暴動：太閒就回來選

前總統蔡英文在社群平台Threads相當活躍，不時分享退休後的生活，還會海巡留言，在年輕族群享有高人氣。有網友發文提問，好奇大家最大的職業轉變是什麼。蔡英文留言PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」網友紛紛歪樓，喊話再出來選總統。

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

政院又不副署3修法 在野痛批獨裁

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法「中天條款」、不當黨產條例排除救國團適用，以及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

中華隊加油！蔣萬安開吃澳洲抹醬 第一口表情詭異稱慢慢吃懂了

2026年世界棒球經典賽（WBC）今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊（team taiwan）預賽分在C組，今天將對上澳洲隊。台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。第一次吃這種抹醬的蔣萬安第一次吃，還露出詭異表情。

【總編開箱】2026選戰藍白合好的開始 但成敗關鍵在提名機制

終於，國民黨與民眾黨2026年縣市長選舉合作展開第一次「實質協商」，對希望藍白合的支持者言是好消息，好的開始，未必是成功的一半，藍白能不能無縫合作，第3階段的提名機制才是深水區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。