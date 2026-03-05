快訊

中華隊加油！蔣萬安開吃澳洲抹醬 第一口表情詭異稱慢慢吃懂了

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊（team taiwan）預賽分在C組，今天將對上澳洲隊。台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。第一次吃這種抹醬的蔣萬安第一次吃，還露出詭異表情

蔣萬安先是聞了一聞，露出相當驚訝的表情，吃了第一口，還真的被嚇一跳到說不出話，蔣說，原本以為是巧克力，沒想到竟然是鹹的，被第一口被那股衝擊的鹹味嚇了一跳，但沒想到抹在吐司上、夾著蘇打餅乾，慢慢就吃懂了？！

為了幫中華隊加油，蔣萬安今天一早才臉書、IG貼出開吃影片，並貼文表示，「挑戰！澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥」。蔣提到，WBC首戰對上澳洲隊，祝福中華隊今天也挑戰成功，旗開得勝！

台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。第一次吃這種抹醬的蔣萬安第一次吃，還露出詭異表情。引用自蔣萬安臉書

相關新聞

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院昨天宣布不副署立法院3項修法，淡江大學國際事務學院長包正豪表示，這讓他在上政治學時很為難，到底該如何解釋「副署權」？從「國會主權」或 「分權制衡」 都沒法解釋，「求新理論，在線等，急！」

脆轉行文引來蔡英文問「有人跟我一樣嗎？」 網暴動：太閒就回來選

前總統蔡英文在社群平台Threads相當活躍，不時分享退休後的生活，還會海巡留言，在年輕族群享有高人氣。有網友發文提問，好奇大家最大的職業轉變是什麼。蔡英文留言PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」網友紛紛歪樓，喊話再出來選總統。

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

政院又不副署3修法 在野痛批獨裁

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法「中天條款」、不當黨產條例排除救國團適用，以及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

洪申翰批育兒減工時恐流象徵性試辦...蔣萬安大氣回應一句話

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，遭勞動部長洪申翰質疑，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦，蔣萬安今回應，台北市提出的計畫就是示範性質，「打造育兒友善是我們的責任，這也是中央和地方共同努力的目標」，示範過程有好建議都可參與討論。

0票反對的三讀案也不副署 洪孟楷：賴總統五院茶敘談「化」 表裡不一

政院宣布不副署立院三讀通過的衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法。國民黨立委洪孟楷批評，連被貼上「中天條款」標籤的衛廣法修正，表決時連民進黨團都集體棄權，最終形成60：0三讀通過，無人反對的法律政院都拒絕副署、不執行，賴總統五院茶敘口口聲聲談「化」，完全表裡不一。

