中華隊加油！蔣萬安開吃澳洲抹醬 第一口表情詭異稱慢慢吃懂了

2026年世界棒球經典賽（WBC）今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊（team taiwan）預賽分在C組，今天將對上澳洲隊。台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。第一次吃這種抹醬的蔣萬安第一次吃，還露出詭異表情。

蔣萬安先是聞了一聞，露出相當驚訝的表情，吃了第一口，還真的被嚇一跳到說不出話，蔣說，原本以為是巧克力，沒想到竟然是鹹的，被第一口被那股衝擊的鹹味嚇了一跳，但沒想到抹在吐司上、夾著蘇打餅乾，慢慢就吃懂了？！

為了幫中華隊加油，蔣萬安今天一早才臉書、IG貼出開吃影片，並貼文表示，「挑戰！澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥」。蔣提到，WBC首戰對上澳洲隊，祝福中華隊今天也挑戰成功，旗開得勝！