脆轉行文引來蔡英文問「有人跟我一樣嗎？」 網暴動：太閒就回來選

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
前總統蔡英文PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」圖／取自Threads
前總統蔡英文在社群平台Threads相當活躍，不時分享退休後的生活，還會海巡留言，在年輕族群享有高人氣。有網友發文提問，好奇大家最大的職業轉變是什麼。蔡英文留言PO出她時任教授的黑白照片以及擔任總統的照片，「教授→台灣總統，有人跟我一樣嗎？」網友紛紛歪樓，喊話再出來選總統。

蔡英文近期每次常在Threads露臉，分享生活影片、照片，網友驚訝看不出她已經70歲。日前更有網友看不下去，「妳要是很閒就給我出來選總統，不要整天上網」，其他網友跟進，「畢竟70歲正是打拚的年紀」、「好不容易退休了，又被叫出來二度就業」、「留友看卸任元首把網友逼成亞洲家長現場」。蔡英文最新一篇文章，分享鄰居邀請她參加元宵遶境活動，她打趣，「再三澄清，我沒有一直在家滑手機」。

而有網友分享自己從護理師轉行房仲，針對轉職跨領域，好奇其他網友「最大的職業轉變是什麼」。蔡英文PO出自己曾任教授和總統的照片，髮型不變。網友留言，「到底有誰有辦法跟你一樣？你不要再鬧了好不好，整天給我上網衝浪，要不要考慮給我回來重新當總統」、「我的大學教授有說過，小英總統曾是他的大學教授」、「退休人士一直掛網耶」、「我們需要一下子把難度拉到最高嗎」、「第一次看到卸任總統每天上脆被嗆太閒就回來選總統的」、「見識過小英的優秀，清德宗真的要加油」。

